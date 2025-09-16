PSV heeft zichzelf én het Nederlandse voetbal ongelofelijk veel pijn gedaan in de opening van de Champions League. Tegen Union Sint-Gillis kwam de ploeg van trainer Peter Bosz er niet aan te pas en was het uitvak vol Belgische fans het enige wat nog geluid maakte. Het werd 1-3 in het Philips Stadion.

De eerste kans van de wedstrijd werd door Ismael Saibari om zeep geholpen. Champions League-debutant Ruben van Bommel soleerde richting de achterlijn en zette de Marokkaanse middenvelder helemaal vrij voor de keeper, maar Saibari schoof de bal op vijf meter van de goal naast. Aan de andere kant verdedigde Ricardo Pepi dramatisch mee. De PSV-spits schopte Union-aanvoerder Christian Burgess in het eigen strafschopgebied naar de grond en scheidsrechter Anthony Taylor kon niet anders dan de strafschop toekennen aan Union. Promise David schoot raak: 0-1.

Dubbele dreun na 0-2 voor rust

De enorme dreun galmde nog even na in het Philips Stadion, maar Van Bommel groeit in de eerste helft al uit tot uitblinker bij de thuisploeg. Hij knalde enkele minuten na de openingsgoal van de Belgen keihard op de lat na een goede actie van buiten naar binnen. Het publiek werd wakker en zong PSV weer naar voren. Maar nog voor de rust voor onderbreking zorgde, maakte Union er een dubbele dreun van. Pepi verloor de bal op het middenveld aan Anouar Ait El Hadj. De Belg soleerde vervolgens door de as van het veld en faalde 1-op-1 met PSV-keeper Matej Kovar niet: 0-2.

Fatale klap

In de rust probeerde trainer Peter Bosz in ieder geval de boel om te gooien. Hij haalde de bekritiseerde Armando Obispo en de onzichtbare Jerdy Schouten naar de kant voor Anass Salah-Edinne en Guus Til. Saibari was vlak na het begin van de tweede helft voor de tweede keer onzorgvuldig met een enorme kans. Daarna werden hij en mede-pechvogel Pepi gewisseld voor Myron Boadu en Paul Wanner. Maar de zorgen voor PSV werden alleen maar groter in plaats van kleiner. Boadu viel vlak na zijn invalbeurt weer geblesseerd uit en tot overmaat van ramp werd het via Kevin Mac Allister (de broer van Liverpool-speler Alexis) ook nog 0-3. Union kreeg Eindhoven daarmee definitief stil.

Eretreffer voor uitblinker

Van Bommel bekroonde zijn uitblinkerstatus - voor wat het waard is - nog met een eretreffer door vlak voor tijd de 1-3 te maken. Met drie minuten blessuretijd was het vervolgens veel te kort dag voor een spannende slotfase. Met een loodzwaar schema in de Champions League loopt PSV nu al achter de feiten aan. Union zette zichzelf als 'underdog' in de markt tegen PSV, maar voetbalde volgens Boudewijn Zenden 'veel volwassener' van de Eindhovenaren. "Ze worden totaal geklopt", sloot Youri Mulder zich bij zijn mede-analist aan.

