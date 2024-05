Andries Jonker lovend na afscheid van Lieke Martens: 'Lieke is één van de allergrootste voetbalsters die er is'

Nederland - Finland stond in het teken van het afscheid van Lieke Martens, al wilde trainer Andries Jonker daar niets van weten. Voor hem telde alleen het winnen, toch gunde hij de topspeelster een publiekswissel in de 90e minuut. "Ook uit respect voor wat Lieke Martens betekent heeft voor het vrouwenvoetbal."

De wedstrijd was niet sprankelend, dat is misschien een smet op de wedstrijd voor Lieke Martens. Maar de drie punten zijn toch binnen dankzij een doelpunt van Lineth Beeresteyn, toch zag Jonker nog wel een punt dat beter moest: "Het enige wat ik jammer vind, is dat we meer goals hadden moeten maken als je zoveel beter bent. We hadden ze in de tang in de tweede helft. Je moet er twee- of drie extra inschieten." Daar was Martens dichtbij, maar haar poging raakte de kruising.

EK-kwalificatie

Met de tweede overwinning in drie wedstrijden staat Nederland bovenaan de groep van de EK-kwalificatie. Nog een keer winnen in Finland en ze zitten op rozen voor deelname aan het EK. "We zijn de kwalificatie niet goed begonnen, ik denk dat nog een overwinning ons heel erg helpt en dat we dan met één been in het EK staan. Ik hoop dat wij een zelfde soort wedstrijd gaan spelen als vrijdagavond, zij zullen niet ineens heel veel beter worden", zei Jonker.

Respect voor Lieke

Hij gunde Martens een publiekswissel in de 90e minuut, nadat de aanvalster al de hele wedstrijd lang toegezongen werd door het publiek. Toch was het afscheid niet iets waar de bondscoach mee bezig was. "Zij vond dat zelf ook niet het belangrijkste. Het was mooi dat ik haar kon wisselen, zodat het stadion een eerbetoon voor haar kon laten zien. Dat is iets waar je alleen maar trots op kan zijn", legt hij uit.

Lieke, bedankt

Het publiek scandeerde nog maar eens de naam van Lieke, toen zij gewisseld werd en bedankte haar voor alles wat ze voor het vrouwenvoetbal betekend heeft. Na afloop werd ze door al haar teamgenoten geknuffeld, zelfs de geblesseerde Vivianne Miedema en Jill Roord. De traditionele jonas kon ook niet ontbreken, zo kreeg ze een mooi afscheid. Terecht vindt Jonker.

Hij had namelijk nog meer lovende woorden voor zijn 'nummer 11': "Lieke is één van de allergrootste voetbalsters is. In ieder geval die van Nederland. Ze heeft een grote betekenis gehad voor het Nederlands elftal. Teamgevoel maar ook respect voor teamontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Dat gaat niet alleen om eigen belang en ook voor het voortbrengen van het vrouwenvoetbal en daar heeft zij gewoon een grote rol in gespeeld."