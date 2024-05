Hakjes, passes buitenkant schoen en de kruising raken: dit was de Last Dance van Lieke Martens

Nederland-Finland was de laatste wedstrijd voor Lieke Martens in eigen land. Ze speelt nog één wedstrijd in Finland voor de Oranje Leeuwinnen en dan is het tijdperk Martens afgelopen. Ze is één van de grondleggers van het vrouwenvoetbal in Nederland, en inspireerde veel meiden om te gaan voetballen. Ze kreeg een publiekswissel, veel knuffels en een waardig afscheid.

"Lieke, bedankt. Lieke, bedankt", galmde het van de tribunes op Het Kasteel in de 90e minuut van de wedstrijd Nederland - Finland. De 31-jarige aanvalster werd gewisseld voor Katja Snoeijs, een echte publiekswissel. Sprankelend was de wedstrijd niet, maar dat mocht niet deren voor één van de meest succesvolste leeuwinnen die Oranje heeft gekend. Ze stond al met een raar gevoel op vanmorgen, gaf ze aan. "Je wist dat je een bijzonder tijdperk ging afsluiten", zei Martens na afloop.

Uithangbord Lieke Martens

De wedstrijd begon samen met vrouwen waar het voor Martens zelf allemaal mee begon: Daniëlle van den Donk en Jackie Groenen. Bij de opkomst van de Leeuwinnen en de Finnen liep ze het veld op, met haar beste vriendinnen voor- en achter haar. Zij waren onderdeel van het team leeuwinnen dat het vrouwenvoetbal in Nederland op de kaart zette, met Martens als uithangbord.

De actie van Martens is bekend, naar binnen snijden en vlammen op het doel. Deze wedstrijd tegen Finland kreeg ze daar weinig de mogelijkheid toe. Maar de wedstrijd kreeg toch gewoon een Martenssausje. In de eerste helft strooide ze met hakjes en balletjes buitenkant voet, een beetje showboaten. Even kreeg ze dé kans om een goal te maken in haar laatste wedstrijd. Als een echte spits stond zij per ongeluk op de goede plek, schoot de bal, maar werd geblokt.

Lieke Martens: beste voetbalster ter wereld (2017) en vrouw van Benjamin van Leer neemt afscheid als Oranje Leeuwin Lieke Martens maakte in mei 2024 bekend te stoppen als international van de Oranje Leeuwinnen en nam op 31 mei afscheid van het publiek. Na een enorm succesvolle periode als voetbalster is het tijd om de balans op te maken, binnen én buiten het veld. Want ook buiten het veld weet zij te scoren.

Droomdoelpunt

Even kwam de Martensactie dan toch nog ten tonelen. In de tweede helft werd Martens op links aangespeeld. Ze kroop naar binnen en haalde maar eens verwoestend uit. Haar handen gingen al de lucht in, de armen wilden al wijd spreiden, maar de bal kwam tegen de kruising. "Normaal ben ik heel rustig, maar dit moment was wel echt perfect geweest", zei Martens. Geen goal voor haar op haar afscheidswedstrijd.

Iemand die ook een beetje de Martensactie heeft, is Esmee Brugts. De behendige speelster is een sensatie bij de leeuwinnen en haar spel heeft vel weg van die van Martens. Niet gek ook, omdat Martens lang haar voorbeeld was. "We spelen op dezelfde positie, ik kon gewoon altijd goed met haar erover praten. We hebben ook een beetje dezelfde acties, naar binnen snijden en schieten. Dat zijn mooie vergelijkingen, dat ga ik wel missen.”

Lieke, bedankt!

De gehele wedstrijd door hoorde je af en toe de voornaam van Martens door het stadion galmen. Het was net of iedereen niet voor Nederland-Finland was gekomen, maar voor Martens. Toch dé inspiratie voor vele meiden die op de tribune zitten en van voetbal houden. Ondanks een spannende 1-0-voorsprong was het in de tweede minuut van de blessuretijd toch echt tijd voor een publiekswissel. Het bord ging omhoog, nummer 11 verscheen en Martens kreeg knuffels van alles en iedereen.

Wandelend naar de dug-out bedankte ze iedereen in het publiek en tranen waren zichtbaar. Na afloop werd ze - zoals het hoort- gejonast door de groep en waren ook de geblesseerde Vivianne Miedema en Jill Roord aanwezig. "Zij horen ook bij dat groepje, dat vond ik mooi", zei Martens. "Lieke, bedankt", werd nog één keer gegild door het stadion, Martens zwaaide nog één keer naar iedereen en ging de catacombe. in.