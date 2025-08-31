Ex-bondscoach Andries Jonker snapt nog steeds niet waarom hij na het EK moest vertrekken als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Hij kan zich totaal niet vinden in de waarneming van directeur topvoetbal Nigel de Jong.

"Hij vond dat de energie verdween" , zei Jonker bij ESPN over de reden die De Jong gaf. "Ik ben daar heel verbaasd over. In mijn beleving hebben we nooit meer energie gehad dan toen."

"Tegen de Verenigde Staten speelden we onze beste interland onder mijn leiding. Dat was vlak voor dat ik hoorde dat ze niet met me verder wilden", vervolgt hij. "De waarneming van Nigel en de mensen om hem heen verschilt gigantisch van die van mij."

EK

Met Jonker als bondscoach werd Oranje deze zomer al in de groepsfase van het EK uitgeschakeld. Volgens Jonker heeft de beslissing om zijn contract niet te verlengen invloed gehad op de slechte prestaties van zijn ploeg op de Europese eindronde.

Jonker erkende dat hij zich op het EK een "dead man walking" voelde. "Achteraf gezien wel. Ik heb geprobeerd om mijn ergernis over de KNVB niet op het team over te brengen." Assistent-trainer Arvid Smit vertelde eerder al aan Sportnieuws.nl over het EK. "Wat is daar allemaal gebeurd en wat heeft daar allemaal gespeeld? Dat is veel te veel om op te noemen."

'Bonje'

Er ontstond in juni ook 'geweldige bonje' tijdens een veradering met de KNVB, zo onthult Jonker. "Dat ging over mijn communicatie met de spelersgroep. En dat ik een bepaalde speelster misschien wel de wacht aan moest zeggen", zei Jonker. Hij kon niet duidelijk zeggen wat dat precies inhield of om welke speelster het ging.

"Dezelfde dag belt de KNVB nog met mijn assistenten en om hen opdrachten mee te geven", aldus de oud-bondscoach. "Dat gebeurde achter mijn rug om. Ze wilden weten of andere stafleden wel functioneerden. Maar zo wil ik niet werken." De KNVB heeft Arjan Veurink als opvolger van Jonker aangesteld.