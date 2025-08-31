PSV krijgt flinke kritiek na een opvallend bericht over Telstar. De Eindhovenaren verloren zaterdagavond in eigen huis met 0-2 van de promovendus. Dat wordt door velen bestempeld als 'karma'.

PSV plaatste voorafgaand aan het duel een afbeelding op de sociale kanalen waarin volgens velen 'kleinerend' werd gesproken over de tegenstander. Er waren computermappen op te zien waarbij het mapje van Telstar in de Eredivisie van deze eeuw nog leeg was.

Telstar keerde dit seizoen namelijk na 47 jaar weer terug in de VriendenLoterij Eredivisie en speelde daardoor deze eeuw nog nooit tegen PSV in de competitie. De regerend landskampioen had veel moeite met de ploeg van Anthony Correia en verspeelde voor het eerst dit seizoen punten.

'Karma'

Achteraf wordt dat door veel X-gebruikers bestempeld als 'karma'. De reacties onder de foto van PSV zijn niet mals. "Dat kleineren is wel kansloos hoor", schrijft iemand. "Sorry hoor, maar wat een heerlijke karma voor deze überarrogante tweet."

"Als je zo weinig respect toont voor een tegenstander, verdien je het zelf gekleineerd te worden", klinkt het. "Ze kwamen, ze zagen en wonnen terecht! Om je kapot te schamen…", schrijft iemand over Telstar.

In het Philips Stadion waren Tyrone Owusu en Patrick Brouwer trefzeker voor de Velsenaren. Vlak nadat er in de zeventiende minuut een applaus klonk voor de overleden Lisa (17) was het Owusu die de promovendus op voorsprong bracht onder toeziend oog van bondscoach Ronald Koeman, de vader van Telstar-goalie Ronald Koeman jr. Halverwege de tweede helft verdubbelde Patrick Brouwer de voorsprong.

PSV-trainer Peter Bosz zag de nederlaag, na drie vrij overtuigende zeges, niet aankomen. "Anders had ik hier wel een verklaring voor gehad, maar die heb ik niet. Ook met de vele spelerswijzigingen die wij deze zomer hebben gehad, moeten wij thuis van Telstar winnen."

