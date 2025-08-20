Het EK in Zwitserland begon vol ambitie: de Oranje Leeuwinnen mikten op de titel. Maar de groepsfase werd al fataal, voor het eerst sinds 2013. Het toernooi werd door velen als 'totaal mislukt' beschouwd, al nuanceerde assistent-trainer Arvid Smit die conclusie in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Wat is daar allemaal gebeurd en wat heeft daar allemaal gespeeld? Dat is veel te veel om op te noemen."

Beluister hieronder de derde aflevering van De Maaskantine, met Arvid Smit als gast.

'Ja, nou ja, totaal mislukt...'

"Ja, nou ja, totaal mislukt...", begint Smit voorzichtig. Hij wijst op de kracht van tegenstanders zoals Engeland en Frankrijk, twee grootmachten in het vrouwenvoetbal. "Van Frankrijk hebben we zelden gewonnen en ik vind persoonlijk dat zij dé ploeg zijn die eens een keer iets zouden moeten winnen. Het is een heel sterk team dat ook van Engeland wint, wat uiteindelijk Europees kampioen is. Engeland heeft de laatste jaren erg aan de weg getimmerd."

Maar waarom dan toch vooraf zo hoog ingezet op titelwinst? Volgens Smit speelde vooral de uitstekende wedstrijd tegen Amerika in december een rol bij de hoge verwachtingen. “Ik denk dat dit de beste wedstrijd was die ik als coach met het Nederlands elftal heb meegemaakt. Uiteindelijk verlies je die wedstrijd. Maar als je naar de statistieken kijkt en hoe we gespeeld hebben tegen Amerika…", zegt Smit, die wordt aangevuld door Oranje Leeuwinnen-volger Aron Kattenpoel Oude Heerink. "Dat was echt een bijzonder hoog niveau, ik wist niet wat ik zag."

Naïeve gedachte

Ondanks de hoge ambities waren er vooraf duidelijke zorgen. Sterspelers Vivianne Miedema en Lineth Beerensteyn waren vlak voor het EK nog herstellende van blessures. Ook bij de defensie stonden vraagtekens. "Het probleem was vooral dat we veel spelers hadden die niet in topvorm waren. Je hoopt eigenlijk dat al die meiden het niveau van Amerika-thuis halen en dat vertrouwen hadden. Misschien is dat achteraf wel naïef. Met alles wat er gebeurd is, hadden we kunnen weten dat het niet zo makkelijk zou worden."

Onrust en spanningen binnen spelersgroep

De rel tussen bondscoach Andries Jonker en de media, evenals het vroegtijdig aangekondigde vertrek van assistent-trainers Smit en Janneke Bijl naar Engeland, zorgden voor onrust binnen de selectie. "Het was niet ideaal. Iedereen heeft wel gezien dat Andries het niet eens was met de KNVB. Het bleef natuurlijk sudderen en ik vond er ook wat van. Alleen, ik heb elke keer alleen maar het gevoel gehad en gezegd: 'Luister Andries, wij moeten de neuzen dezelfde kant op krijgen. Dat is de enige mogelijkheid om tot een resultaat te komen'. Als dat niet lukt, dan ga je dus ook geen resultaat halen. Nou ja, dat heb je uiteindelijk gezien."

"Als je nu vraagt: wat is daar allemaal gebeurd en wat heeft daar allemaal gespeeld? Dan is dat toch veel te veel om op te noemen. En ik denk ook eerlijk gezegd dat het aan Andries zelf is om daar iets over te zeggen, mocht hij dat willen. Het proces is gewoon vervelend geweest", vervolgt hij. "Zolang de neuzen niet dezelfde kant op staan, dan wordt het lastig, dan ga je niet winnen. Alleen Spanje is dat wel gelukt met het WK in 2023, waarbij er wat onenigheid was met de coach toentertijd."

Woorden van Nigel de Jong

KNVB-directeur Nigel de Jong deelde in Goedemorgen Eredivisie bij ESPN een korte analyse over het vertrek Jonker, waarbij hij stelde dat de energie bij de bondscoach weg was. Dit beeld werd volgens De Jong ook gedeeld door de spelersgroep. Robert Maaskant, presentator van De Maaskantine, vat deze woorden als volgt samen. "Tussen de regels door lees je dat de groep niet meer 100% achter Andries stond." Smit ontkent dat echter. "Dat zijn echt Nigel’s woorden. Dat heb ik niet gemerkt."

Wat Smit wel erkent, is dat de langdurige onzekerheid en spanningen rondom Jonker en de staf het team negatief beïnvloedden. "Als er trainers en de hoofdcoach weggaan, doet dat altijd wel iets met een team. Maar het hoeft niet per se zo te gaan zoals het nu uiteindelijk is gegaan. Het is vervelend dat je op deze manier een toernooi ingaat en ook dat er toch nog vlak voor een wedstrijd situaties zijn waar dingen even op scherp komen te staan. Dat voelen speelsters ook. Zolang de neuzen niet dezelfde kant op staan, dan wordt het lastig", besluit Smit, die op 1 september bij de nationale bond van Engeland en Sarina Wiegman begint.

