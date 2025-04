Andy van der Meijde en Gordon vormen een setje: 'Hij gaat elke keer tegen me in'

Het was al even bekend dat oud-voetballer Andy van der Meijde een duo zou gaan vormen met zanger Gordon, maar de samenwerking gaat nog een stapje verder. De twee gaan als setje samen namelijk iets heel bijzonders doen.

Van der Meijde en Gordon geven in gesprek met Shownieuws aan dat ze samen commentaar gaan geven tijdens het Eurovisie Songfestival. Dat gaan ze niet doen bij de NPO waar het evenement wordt uitgezonden. De twee willen juist een alternatief bieden voor het normale commentaar dat Cornald Maas al jarenlang verzorgt bij de publieke omroep.

Van Gordon is door zijn deelname in 2009 met De Toppers wel bekend dat hij iets met het evenement heeft, maar hoe zit dat bij oud-international Van der Meijde? "Totaal niet, dus dat is juist het mooie. Ik heb er ook geen verstand van dus hij gaat er elke keer tegen in. En ik kan ook geen Engels."

IClaude

Het duo geeft de potentiële luisteraars vast een voorproefje van wat ze kunnen verwachten als de verslaggever de kennis van Van der Meijde over het festival wil testen. Hij vraagt aan de oud-voetballer wie er namens Nederland meedoet.

"Icloud", reageert Van der Meijde. "Die had je opgeslagen zeker?", merkt Gordon vervolgens direct op. Zanger Claude is met het nummer C'est La Vie de Nederlandse inzending.

Enthousiasme

In de studio van Shownieuws is er in ieder geval enthousiasme. Guido den Aantrekker, die in het dagelijks leven hoofdredacteur is van Story, kijkt uit naar de opmerkingen van de zanger. Hij heeft alleen minder met Van der Meijde: "Alles is leuker dan Cornald Maas. Ik denk dat Gordon een stuk spitsvondiger is, maar ik had Gordon eerder alleen gedaan."

Livestream

De twee zijn te horen tegelijkertijd met het festival via een livestream op de website van radiozender 538. Wie wil weten waar ze het over hebben, zal wel de tv aan moeten zetten, want daar is het evenement bij de publieke omroep te zien.

De halve finales zijn op 13 en 15 mei en de finale is op zaterdag 17 mei. Nederland moet zich in de eerste halve finale zien te plaatsen voor de eindstrijd.