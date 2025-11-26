Oud-Ajacied Antony was afgelopen zondag de schlemiel bij Real Betis. De Braziliaan kreeg een opmerkelijke rode kaart in het duel tegen Girona, waarin hij zijn tegenstander in het gezicht trapte. Inmiddels heeft de buitenspeler zijn excuses aangeboden.

De wedstrijd tussen Real Betis en Girona stevende op een 0-0 af, maar Antony wilde een beter resultaat en gaf dus zoveel als hij kon. Hij bleek echter iets te enthousiast in zijn acties, en trapte per ongeluk zijn tegenstander in het gezicht nadat hij een omhaal probeerde.

In eerste instantie geel

Antony kreeg aanvankelijk slechts geel voor het incident waarbij hij met zijn voet Girona-verdediger Joel Roca raakte. In plaats van een kans te creëren voor zijn ploeg, was Antony te laat: Roca had de bal al weggekopt. Het zwaaiende been van de Braziliaan kwam vervolgens vol in het gezicht van de verdediger terecht, die daarna vol met pijn op het veld bleef liggen

Op aangeven van de VAR bekeek scheidsrechter Iosu Galech Apezteguia het incident op het scherm langs de lijn en besloot vervolgens de oorspronkelijke gele kaart te wijzigen in een directe rode kaart.

Excuses

Inmiddels heeft Antony zijn excuses aangeboden aan de fans van Betis. Dit deed hij in een Instagram-story. "Ik ben erg verdrietig over de rode kaart. Ik wilde alleen maar mijn team helpen winnen”, vertelde de Braziliaan, die erbij duidelijk wilde maken dat zijn actie niet opzettelijk was. "Het was een volkomen toevallige beweging... het spijt me voor alle fans die me altijd hebben gesteund.”

Zijn rode kaart betekent dat Antony derby van zondag tegen aartsrivaal Sevilla mist. Aangezien het in de competitie gebeurde, en niet in de Europa League, kan de Braziliaan wel in actie komen tegen FC Utrecht, de Nederlandse ploeg tegen wie ze het donderdag in Europees verband opnemen.

