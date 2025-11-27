FC Utrecht-verdediger Soufian El Karouani schijnt in de belangstelling van Real Betis te staan, de ploeg waar hij donderdagavond met FC Utrecht tegen speelt. Mocht een transfer er daadwerkelijk komen, dan moet hij eerst de strijdbijl begraven met Betis-buitenspeler Antony. De twee kregen het namelijk meermaals aan de stok.

Veel Nederlandse voetballiefhebbers kunnen zich het irritante gedrag van Antony nog wel herinneren. In zijn tijd bij Ajax liet de Braziliaanse buitenspeler zich regelmatig gaan en vertoonde regelmatig onsportief gedrag. Denk maar aan het moment tijdens Ajax-Feyenoord in 2022, toen hij overduidelijk toneel speelde en door teamgenoot Dusan Tadic weer binnen de lijnen ging liggen. Dit leverde Antony zijn tweede gele kaart op.

Kopstoot

Ook op donderdagavond liet Antony zich weer gaan. Ditmaal tegen zijn directe tegenstander El Karouani. In de twintigste minuut raakte de twee in een duel verwikkeld, waarna de Braziliaan een kopstoot uitdeelde aan de linksback. Deze vreemde actie werd niet bestraft door de VAR.

'Honderd procent rood'

Ziggo Sport-analist Jan van Halst was overdonderd door de kopstoot van Antony. In de rust liet hij dit duidelijk blijken. "Dit is honderd procent een rode kaart. Wat een belachelijke actie. Belachelijk! Waar hebben wij de var voor? Voor dit soort acties."

Ook Dick Jol is het volledig met Van Halst eens. "Dit is overduidelijk een rode kaart. Het is gewoon een bewuste kopstoot. Het maakt niet uit hof het hard of zacht is, dit is een gewelddadige overtreding", zo zegt de voormalig topscheidsrechter tegen Sportnieuws.nl.

Trap na

Twintig minuten later was het wéér raak. Nadat de spelers weer in duel waren, vond Antony het nodig om een trap na te geven in het kruis van El Karouani. Ook deze actie werd niet bestraft door de arbitrage.

Botsing

Alsof deze twee acties van de Braziliaan niet genoeg waren, ging het vlak voor rust helemaal mis voor El Karouani. De linksback rende achter de bal aan, terwijl Antony in zijn rug zat, waarna hij keihard tegen zijn eigen doelman Michael Brouwer botste. Hierdoor moest de Marokkaan in de kleedkamer achterblijven.

Belangstelling

Opvallend is dat El Karouani, het slachtoffer van Antony, in de belangstelling staat van Real Betis. Sofyan Amrabat, speler van de Spaanse club, ziet hem graag komen. "Ik ken hem al heel lang, ook van het nationale team. Ik ben niet de technisch directeur hier, maar ik denk dat hij een goede speler is en goede spelers zijn altijd welkom hier", zo vertelde hij desgevraagd tijdens de persconferentie voorafgaand aan Betis-Utrecht.

