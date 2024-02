Antwerp lijdt grootste verlies ooit van een Belgische club

Het is even schrikken als je de centen van de Belgische topclub Antwerp beheert. De club maakte woensdag de financiële cijfers bekend over 2023 en kwam met een schrikbarend bedrag op de proppen.

Antwerp, de club van trainer Mark van Bommel en de geschorste technisch directeur Marc Overmars, leed over heel vorig kalenderjaar een verlies van liefst 45.912.016 euro. Die bijna 46 miljoen euro is het grootste verlies ooit over één boekjaar van een Belgische club. En dat in het jaar dat Antwerp voor het eerst in 66 jaar weer eens kampioen van België werd én de Champions League in mocht.

Extra geld van de eigenaar

Eigenaar Paul Gheysens stak laatst nog vijftig miljoen euro extra in de club om het kapitaal te verhogen. Het lijkt vooralsnog een bodemloze put waar het geld in gegooid wordt.

Kampioen worden lijkt onmogelijk

Sportief gaat het een stukje minder dan vorig seizoen met Antwerp. In de Belgische Pro League staat de club van Van Bommel op plek vier, met nu al vijftien punten achterstand op koploper Union St. Gillois. België kent natuurlijk nog de play-offs om het kampioenschap, maar het gat is nu al wel erg groot.