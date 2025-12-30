De meeste Amsterdammers zijn hem waarschijnlijk al lang vergeten: Lucas Ocampos. De 31-jarige Argentijn speelde in 2022 een half seizoen bij Ajax. Inmiddels voetbalt de buitenspeler bij het Mexicaanse Monterrey, waar hij een absoluut horrorjaar meemaakt. Na veel blessureleed onthulde Ocampos maandag dat hij lijdt aan een gezichtsverlamming.

Ocampos maakte in het begin van het seizoen 2022/2023 de overstap van Sevilla naar Ajax. De Amsterdammers huurden de Argentijn voor één seizoen van de Spaanse club. In totaal speelde Ocampos in de eerste seizoenshelft slechts zes wedstrijden, ook nog allemaal invalbeurten. Daarin scoorde hij geen enkele keer. Hierdoor besloot Sevilla hun buitenspeler in de winterstop al terug te halen en raakte de periode van Ocampos bij Ajax in de vergetelheid.

Akelige gezichtsverlamming

Nu duikt de 31-jarige Argentijnse aanvaller weer plots op. Ocampos heeft namelijk een gezichtsverlamming aan de linkerkant van zijn gezicht opgelopen. Dat meldt zijn club Monterrey, waar hij inmiddels al twee jaar speelt.

Monterrey verklaart in een statemant dat de oorzaak van de gezichtsverlamming hoogstwaarschijnlijk te maken heeft met een virus. "Ocampos is onderzocht door een specialist om de behandeling te bepalen. De speler zal zeven dagen rust houden en zijn klinische evolutie zal worden geëvalueerd om te bepalen wanneer hij kan terugkeren naar de voorbereiding op het seizoen met de groep", zo luidt de verklaring van de club.

Rampjaar

Dit jaar heeft de Argentijn al een bizarre reeks blessures achter de rug. Eerst brak hij zijn pols na een val van een elektrische scooter tijdens een fietsles van zijn dochtertje. Daarna liep hij een spierblessure op aan zijn rechterhamstring, waardoor hij ruim twee maanden aan de kant stond. Als klap op de vuurpijl brak Ocampos ook nog eens zijn been. Een echt rampjaar dus voor de Ajax-flop.

Op sociale media deelde Ocampos een foto met de veelzeggende boodschap. Bij een foto van zijn gezicht in het verband schreef hij: "Januari wordt beter."

