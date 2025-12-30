Terwijl Ajax bijna kampioen is geworden, is het nooit rustig geweest in Amsterdam. Zelfs de sportieve prestaties hebben geen rust kunnen brengen, en continu waren er twee man in beeld: Alex Kroes en Marijn Beuker. De technisch directeur en directeur voetbal kwamen dit jaar niet lekker voor de dag. Dit was het zware jaar voor Beuker en Kroes bij Ajax.

De één gaf aan dat hijzelf tekort gekomen was in zijn taken, de ander werd vlak voor de finish van het kalenderjaar na een publicatie van NRC afgefikt vanwege zijn werk. Het was simpelweg niet het jaar voor beide heren bij Ajax. De één verantwoordelijk voor het verkopen en aantrekken van spelers. De ander verantwoordelijk voor de organisatie van de club op voetbalgebied.

Drama voor Kroes

Het kalenderjaar 2025 begon dramatisch voor Kroes. De januari-window was hem niet goed gezind. Voormalig trainer Francesco Farioli wilde meer, maar kreeg te weinig. De Italiaan was daar kritisch op en zo bleken de eerste scheurtjes in hun relatie te ontstaan. Even later in het seizoen, bij het vertrek van Farioli, bleken de twee nog verder uit elkaar gedreven. Ze gingen publiekelijk als gentlemen uit elkaar, maar de spanning hing in de lucht. Een verschil in visie, dat zou de reden zijn geweest.

Een pijnlijk moment voor de technisch directeur die hem had aangesteld. Hij moest weer opnieuw beginnen vanaf dat moment, zo zei hij zelf. Dat zou gebeuren met John Heitinga en wat transfers. Met een positief gevoel startte Heitinga het avontuur, met de beloftes die hem gedaan werden. Maar de spelers die hij kreeg en de spelers die vertrokken zorgden voor een gigantische disbalans in het team waar hij niet mee kon werken zoals Ajax wilde; met het Ajax-voetbal.

Kroes verbond zijn lot aan Heitinga

Kroes steunde Heitinga, maar in een later interview tekende hij het doodvonnis voor de trainer én zichzelf. Hij vertelde daarin dat het een lastig verhaal zou worden als het publiek om het ontslag van Heitinga zou roepen. Weken later gebeurde uiteraard precies dat. De pijnlijke conclusie was: weer ging een trainer die Kroes zelf had aangesteld de laan uit. Op dat moment besloot hijzelf ook weg te gaan, hij moest wel na dat interview.

De man die Ajax wilde redden, heeft gefaald. Financieel heeft hij Ajax er beter voor gekregen, dat is absoluut te prijzen. In dat opzicht is het een zakenman pur sang. Maar de voetballende kennis, die men graag wil bij Ajax, ontbrak zo blijkt.

Beuker

Beuker bekleedt een functie binnen Ajax die je liever niet zovaak in de media voorbij ziet komen. Vaak als de directeur voetbal in beeld moet komen, gaat er iets niet goed bij de club. Toch kwam Beuker dit jaar gigantisch vaak in het nieuws, om meerdere redenen. Hij zat vaak met Kroes voor de camera te vertellen over het reilen en zeilen bij Ajax, terwijl beide geen bal hadden aangeraakt in het profvoetbal.

Beuker was gekomen om vernieuwing in te zetten bij Ajax in de jeugdopleiding, maar stuitte in dit kalenderjaar op veel weerstand met zijn ideeën. Misschien waren die theoretisch in orde, in de praktijk werd het door voetbalmensen binnen Ajax in twijfel getrokken, zo valt te lezen in meerdere kranten. Tekenend is dat veel oud-Ajacieden weg zijn uit de opleiding en ook Jong Ajax het dramatisch doet. Daar waar Beuker meer prestatievoetbal wilde zien. Het probleem is ook dat het eerste elftal in de jaren van Beuker en Kroes niks is opgeschoten, waardoor de koek op raakt in Amsterdam.

Dan is er nog het onderzoek van NRC dat hem in een minder daglicht zet. In dat artikel wordt hij neergezet als een eenlijnige directeur die geen tegenspraak duldt en zijn methodiek zou onbetrouwbaar zijn. Het zou reden zijn voor een boel belangrijke mensen binnen Ajax om op te stappen. Zie ook het laatste vertrek van hoofdscout Kelvin de Lang die zich niet gehoord voelde. Telkens werden er spelers gehaald waar hij zijn twijfels bij had. Weer minpunten voor Kroes en Beuker.

Extra pijnlijk voor Beuker, die dus wel blijft, is dat aanstaand technisch directeur Jordi Cruijff statutair bestuurder wordt en daarmee een streepje voor heeft op titulair bestuurder Beuker. De macht van Beuker zal dus kleiner worden, daar waar Cruijff ook een duidelijke visie op de jeugdopleiding heeft.

