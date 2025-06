Broer van PSV-smaakmaker pakt op bijzondere wijze laatste ticket voor WK voor clubs

Los Angeles FC heeft zich twee weken voor de start als allerlaatste club geplaatst voor het WK voor clubteams. Het Amerikaanse team, dat uitkomt in de MLS, won na verlenging met 3-1 van het Mexicaanse Club América. Zij mochten vanwege een bijzondere FIFA-uitspraak strijden om het 32ste toegangsbewijs. In de selectie van LAFC zit een voor Nederland bekende naam: Tillman.

De Gabonese aanvaller Denis Bouanga scoorde de winnende treffer in de 115e minuut van de verlenging. De Amerikaanse club is ingedeeld in Groep D, samen met Chelsea, het Braziliaanse Flamengo en de Afrikaanse vertegenwoordiger Esperance Tunis. Bij LAFC uit Los Angeles spelen een aantal grote namen. Olivier Giroud, Hugo Lloris en Cengiz Ünder speelden allemaal in de Europese topcompetities.

Broer van Malik Tillman

Een voor Nederland bekendere naam is die van Tillman. De Amerikaanse sterspeler van PSV (Malik) heeft een oudere broer die bij LAFC speelt. Timothy Tillman (26) is net als zijn broertje een middenvelder. Ook hij speelde in de jeugd van Bayern München, maar maakte tot dusver nog geen grote carrière. Hij speelt al sinds 2023 bij LAFC en daarvoor kwam hij uit voor FC Nürnberg en Greuther Furth.

Vervanger van Club Leon

Los Angeles FC strijkt een bedrag van 9,5 miljoen dollar (ongeveer 8,4 miljoen euro) op. Het Amerikaanse team vervangt het Mexicaanse Leon, dat door de FIFA werd gediskwalificeerd omdat het niet voldeed aan de regels omtrent meervoudig clubeigendom.

Start op 15 juni met 32 teams

Het prestigieuze toernooi begint op 15 juni en telt 32 deelnemende teams. Na de verloren Champions League-finale sprak de Nederlander Denzel Dumfries van Inter al meteen over het aanstaande toernooi. Zijn team heeft in Amerika de kans om revanche te nemen om de misgelopen treble te doen vergeten.

Speciale transferperiode

De FIFA heeft speciaal voor het WK voor clubs een nieuwe transferperiode in het leven geroepen. Tot tien juni kunnen deelnemende clubs alvast spelers contracteren die dan ook meteen speelgerechtigd zijn voor het WK. Een van hen zou bijvoorbeeld Tijjani Reijnders kunnen zijn. De Nederlander staat hoog op het verlanglijstje van Manchester City, ook één van de WK-clubs.