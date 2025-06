Een tragisch overlijden in Argentinië. Daar is een 18-jargie voetballer overleden tijdens een routine operatie. Zijn club San Telmo, uitkomend op het tweede niveau, heeft een rouwperiode ingesteld.

Woensdagavond maakte de Argentijnse club melding van het overlijden van hun jeugdspeler. Hij onderging volgens The Sun in de hoofdstad Buenos Aires een operatie aan zijn knie. Zijn meniscus en kruisband moesten worden gerepareerd, wat normaal gesproken een gebruikelijke ingreep is bij voetballers. De doodsoorzaak is echter onduidelijk; noch zijn club, noch de lokale autoriteiten hebben details over de zaak bekendgemaakt.

Lokale bronnen melden dat er een onderzoek loopt om de omstandigheden rond het overlijden van de tiener te achterhalen.

Club in rouw

"Met groot verdriet informeren wij u over het overlijden van Camilo Ernesto Nuin, een speler uit onze jeugdafdeling en het reserveteam, die vandaag een operatie onderging", meldde San Telmo in een statement. "De club blijft vandaag overdag gesloten als teken van rouw. "We leven mee met zijn familie, vrienden en teamgenoten in deze moeilijke tijd en bieden onze volledige steun aan, wat ze ook nodig hebben."

𝐒𝐀𝐍 𝐓𝐄𝐋𝐌𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐔𝐓𝐎 Con profundo dolor despedimos a Camilo Nuin, jugador de la Reserva, quien falleció esta mañana. Acompañamos en este duro momento a su familia, amigos y seres queridos. Tu huella queda en el club. QEPD. pic.twitter.com/rLxKfDwbHQ — Club Atlético San Telmo (@clubsantelmo) June 25, 2025

Ook de Argentijnse voetbalbond bracht een eerbetoon: "De Argentijnse voetbalbond, bij monde van haar voorzitter Claudio Tapia en het dagelijks bestuur, betuigt haar verdriet over het overlijden van Camilo Nuin en betuigt haar medeleven aan de familie van de speler."

Boca Juniors

Nuin, die als linker middenvelder speelde, kwam eerder uit in de jeugdopleidingen van de Argentijnse giganten Boca Juniors en Independiente. Samen speelde hij zo'n 80 jeugdwedstrijden voor die teams.

De wedstrijd van Club Atlético San Telmo tegen Defensores de Belgrano is uitgesteld. Het team uit de wijk San Telmo gelegen in Buenos Aires staat na negentien wedstrijden elfde in de Primera Nacional, het tweede niveau van Argentinië. De club voetbalt al vijf jaar in die competitie.