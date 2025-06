Talentvolle kickbokser (15) overleden na controversieel gevecht: 'Hij zakte in elkaar over de touwen'

Alex Eastwood maakte op jonge leeftijd naam als kickbokser in het Verenigd Koninkrijk. Het werd door een enkeling zelfs al getipt als toekomstig atleet van Team GB. Maar zover kwam het nooit, door een controversieel gevecht. Een jaar na de tragische gebeurtenis is de rechtszaak bezig, waar zijn vader hem eert.

Eastwood gold als groot talent en zou in oktober 2024 meedoen aan de wereldkampioenschappen kickboksen in Portugal, nadat hij al zes overwinningen had geboekt in zijn nog prille carrière. Maar een controversiële wedstrijd maakte in één klap een einde aan zijn dromen en zelfs zijn leven.

Kunstmatige coma

De tiener werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens een niet-goedgekeurde wedstrijd in een kickboksschool in Wigan flauwviel. Het is bekend dat als de wedstrijd door de kickboksautoriteiten was goedgekeurd, Eastwood niet tegen zijn tegenstander had mogen vechten. Een CT-scan in het ziekenhuis wees uit dat hij een hersenbloeding had gehad.

Hij werd in een kunstmatige coma gebracht en later overgebracht naar het Manchester Children's Hospital, waar hij een spoedoperatie onderging. Hulp mocht echter niet baten, want drie dagen na het gevecht overleed hij alsnog in het ziekenhuis. Bijna een jaar later prees zijn vader Stephen Eastwood zijn zoon als een 'prachtige ziel' tijdens het gerechtelijk onderzoek.

'Een lieve jongen'

"Hij was een lieve jongen. Ik wil graag dat mensen hem herinneren als de geweldige, mooie ziel die hij was", drukte zijn vader de aanwezigen op het hart. "Hij was een prachtige, prachtige ziel en ik wil dat iedereen dat weet."

Angstig moment

De vader herinnerde zich dat de hoofdbeschermer van zijn zoon gedurende het gevecht een paar keer los kwam. Na afloop van de verloren partij zag hij dat het goed mis was. "Hij zakte in elkaar over de touwen", vertelde zijn vader, nadat de talentvolle kickbokser in zijn hoek in de lucht begon te slaan.

Controversieel gevecht

Advocaat Adam Korn, die de familie van Alex vertegenwoordigde, zei: "Als dit een goedgekeurd evenement was geweest, zouden deze jongens nooit samen in de ring zijn gezet." De coach van Eastwood en de eigenaar van de sportschool regelden het gevecht. Zij vonden het wel een goede match. "Ze hebben allebei hetzelfde gewicht, ze vallen allebei in dezelfde leeftijdscategorie, en fysiek niveau en vaardigheid zijn het laatste wat telt."

Op de bewuste dag was het enorm heet, waardoor het een risico was om überhaupt te vechten. Ook werden vraagtekens geplaatst bij de veiligheidsnormen en het welzijn van de kickboksers.