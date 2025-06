Groot verdriet in Frankrijk. De voormalig voetballer en trainer Bernard Lacombe is op 72-jarige leeftijd overleden. De Franse international, die in 1984 Europees kampioen werd met de nationale ploeg, was al langer ziek.

Lacombe werd profvoetballer bij Olympique Lyon en speelde ook nog voor Saint-Étienne en Bordeaux. Hij maakte 255 doelpunten in 497 wedstrijden in de Franse competitie. Ook scoorde hij twaalf keer in 38 wedstrijden voor Frankrijk. Lacombe was daarna nog technisch directeur en trainer van Olympique Lyon.

"Met enorme droefenis hebben we het overlijden van Bernard Lacombe vernomen", laat Olympique Lyon weten. "Vaarwel Bernard, je was onze legende, de grootste van allen."

Al maanden in ziekenhuis

Het ging al een tijd niet goed met de Fransman. In januari van dit jaar belandde hij in het ziekenhuis. Daar overleed hij dus ook op 72-jarige leeftijd.

'Voetbal is in rouw'

In Frankrijk is het verdriet inmens. Onder meer L'Équipe, de meest toonaangevende sportkrant van het land, pakt groot uit met het treurige nieuws. Ze omschrijven hem als het 'hart van Lyon' en als een 'uitzonderlijke doelpuntenmaker'. "Het Franse voetbal en dat van Lyon is in rouw."

Ook de Braziliaanse clublegende Juninho reageert bedroeft op het nieuws. Hij werd zeven keer kampioen met Lyon, maar had dat naar eigen zeggen ook te danken aan het warme ontvangt van Lacombe toen hij aankwam in Frankrijk. "Het eerste jaar maakte hij zich grote zorgen toen de winter kwam. Hij was bang voor de kou voor mijn familie en mij." Het nieuws deed Juninho verdriet. "Het deed me echt pijn om dit bericht te ontvangen."