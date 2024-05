Arjen Robben is dolgelukkig na promotie van FC Groningen en heeft een bijzondere rol: 'Het blijft een enorme eer'

Hij besliste de Champions League-finale in 2013 en won twaalf landstitels, maar Arjen Robben is ook als supporter enorm blij na de promotie van FC Groningen. De voormalig topaanvaller vindt het bovendien een gigantische eer dat hij nog een rol heeft bij de prijsuitreiking.

Groningen promoveerde vrijdagavond na een 2-0 zege op directe concurrent Roda JC. Arjen Robben was als fan aanwezig en leefde enorm mee. Tegenover ESPN verschijnt hij dan ook met een enorme grijns. "Het is fantastisch", glundert de voormalig speler van Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. "Als je ziet wat het met deze stad doet, dat is heel bijzonder."

Vreugde-explosie in Groningen: club keert terug in Eredivisie; Roda JC rouwt en maakt zich op voor nacompetitie FC Groningen is terug in de Eredivisie. In de allesbeslissende laatste speelronde rekende het af met directe concurrent Roda JC. De 'Trots van het Noorden' moest winnen om directe promotie af te dwingen ten koste van de ploeg uit Kerkrade. Een uitstekende wedstrijd werd beloond met drie punten. Daarmee is Groningen terug op het hoogste niveau.

Jarenlang stond Robben als speler op het veld bij kampioenschappen, nu moest hij gewoon toekijken. "Dat is wel anders", vindt hij, "Maar het is ook heel erg mooi." Robben is blij dat er bij Groningen na het vorige rampseizoen weer wat te juichen valt. "Deze club komt van ver en is diep gezonken. Dat je dan binnen een jaar terugkeert, dat is heel bijzonder."

Keuken Kampioen Divisie | Enorme blijdschap bij Willem II en FC Groningen; verdriet groot bij Roda JC Willem II pakt de titel, FC Groningen is gepromoveerd. Bij Roda zijn er de tranen. De slotdag van de Keuken Kampioen Divisie is afgelopen en het werd nog een waar spektakel. Bekijk hier alles rustig terug via ons liveblog.

Bijzondere rol voor Robben

Hij speelt niet meer maar toch verschijnt Robben, die in 2020/2021 zijn loopbaan na een comeback afsloot bij Groningen, vrijdagavond nog even op het veld. Hij mag namelijk de prijs die hoort bij de promotie uitdelen. En daar kan hij als supporter uiteraard wel van genieten. "Het klinkt raar, maar het blijft een enorme eer hoor. Ik blijf supporter, dus dit doe ik met heel veel liefde."