Keuken Kampioen Divisie | Zo verliep de meeslepende laatste speeldag voor FC Groningen, Roda JC en Willem II

Willem II pakt de titel, FC Groningen is gepromoveerd. Bij Roda zijn er de tranen. De slotdag van de Keuken Kampioen Divisie is afgelopen en het werd nog een waar spektakel. Bekijk hier alles rustig terug via ons liveblog.

Alle uitslagen op een rij

Willem II - Telstar: 3-2

FC Groningen - Roda JC: 2-0

TOP Oss - NAC: 1-1

FC Emmen - De Graafschap: 2-1

Jong Ajax - Jong AZ: 1-4

ADO - Jong PSV: 2-3

MVV - VVV: 2-0

SC Cambuur - Helmond Sport: 1-1

FC Eindhoven - FC Den Bosch: 2-0

De eindstand in beeld

De 38 duels in de KKD zitten er op. Willem II is de kampioen, FC Groningen promoveert. Voor Roda JC, FC Dordrecht, ADO Den Haag, De Graafschap, FC Emmen en NAC Breda is het seizoen nog niet afgelopen. Zij strijden met de nummer zestien van de Eredivisie om één ticket voor de Eredivisie. Bekijk hieronder de uitslag.

Afgelopen! FC Groningen promoveert ten koste van Roda JC

Wát een feest in Groningen. Na een jaar afwezigheid promoveert FC Groningen naar de Eredivisie. Ze verslaan Roda JC in een rechtstreeks duel met 2-0 en nemen de tweede plaats over. Bij de Limburgers zijn de druiven zuur, nadat ze vorige week even dachten te zijn gepromoveerd. Willem II en FC Groningen gaan naar de Eredivisie, voor Roda wacht de nacompetitie.

90' - Fans stormen met veld op bij Willem II

Een ontlading van vreugde in Tilburg. Nadat Ringo Meerveld de 3-2 binnenschiet, stormen honderden supporters het veld op. Het lijkt ook meteen afgelopen, Willem II wint en kan een enorm feest bouwen.

81' - Willem II op weg naar de landstitel

Het was even schrikken voor rust met een 0-2 achterstand, maar Willem II herstelt de schade in de tweede helft: 2-2. Het is voor veel fans al reden om op de rand van het veld te staan, maar ze moeten nog een paar minuten wachten op het laatste fluitsignaal.

70' - Tijd begint te dringen voor Roda JC

Bij Roda hebben ze een klein wonder nodig. Een gelijkspel is genoeg voor directe promotie, maar de Limburgers staan in Groningen met 2-0 achter. Bovendien krijgen ze ook nauwelijks kansen op een doelpunt.

50' - FC Groningen kan Eredivisie ruiken ten koste van Roda JC

2-0 voor FC Groningen! De Eredivisie komt zo wel heel dichtbij. Per toeval komt de bal voor Schreuders, die van dichtbij simpel kan binnenschuiven. Roda moet minimaal twee keer scoren om direct te promoveren.

46' - Beslissende helft begonnen in Groningen, Willem II meteen wakker

De spanning is om te snijden, de tweede helft tussen FC Groningen en Roda JC is begonnen. Ook op de andere velden is weer afgetrapt. Bij Willem II zijn ze goed uit de kleedkamer gekomen, want daar schiet Thijs Oosting meteen de 1-2 binnen tegen Telstar.

Mooie beelden uit Groningen

FC Groningen kwam vlak voor rust op voorsprong en dat leverde een enorme vreugde-explosie op.

Vreugde bij FC Groningen na de voorsprong tegen Roda JC © ProShots

De ruststanden en de virtuele eindstand

Het is overal rust, dit is de stand. Willem II is ondanks de achterstand nog altijd kampioen, FC Groningen promoveert virtueel ten koste van Roda JC

Positie Club Punten Plek geeft recht op 1 Willem II 76 Kampioenschap en promote 2 FC Groningen (+1) 75 Directe promotie 3 Roda JC (-1) 75 Play-offs 4 FC Dordrecht 71 Play-offs 5 ADO Den Haag 64 Play-offs 6 De Graafschap 63 Play-offs 7 NAC Breda 58 Play-offs 8 FC Emmen 57 Play-offs 9 MVV Maastricht 56 Géén play-offs

45 - Oei, Willem II krijgt nog een goal tegen

Daar is het zelfs 0-2 bij Willem II - Telstar. De koploper laat weinig zien en moet misschien nog wel uitkijken vanavond. Gelukkig voor de Tilburgers staat Roda op achterstand in Groningen.

39' - FC Groningen op voorsprong tegen Roda JC

1-0 voor FC Groningen, dat nu op koers ligt voor directe promotie! Het is Johan Hove die de Euroborg laat ontploffen van vreugde. Met deze stand wipt FC Groningen over de Limburgers heen en promoveren zij samen met Willem II naar de Eredivisie.

33' - Willem II in de problemen op titelfeestje, profiteert Roda JC?

Het had een mooie avond moeten worden voor Willem II, dat het kampioenschap wil veiligstellen tegen Telster. Het zijn echter de bezoekers die op voorsprong komen in Tilburg. Virtueel is Willem II nog altijd de winnaar van de competitie, maar Roda staat op dit moment in punten gelijk en kan bij een overwinning in Groningen dus ook de titel pakken. In Groningen is het overigens nog 0-0. Ondertussen is ook FC Emmen op voorsprong gekomen, waardoor MVV nu weer naast een ticket voor de play-offs lijkt te grijpen.

30' - Opnieuw belangrijke goals voor tickets play-offs

Voor de doelpunten moeten we vooralsnog kijken naar de duels van NAC, MVV en FC Emmen. Daar werd overal gescoord. MVV maakte de 2-0 tegen VVV, FC Emmen kwam langszij tegen De Graafschap (1-1) en ook NAC kan juichen na de 0-1 bij TOP Oss. Daardoor zijn virtueel nog altijd NAC en MVV zeker van de laatste twee tickets voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

18' - Kansen in Groningen, belangrijke doelpunten voor strijd om play-offs

De eerste doelpunten zijn gemaakt en dat is vooral goed nieuws voor MVV. Zij komen op voorsprong tegen VVV en wippen virtueel over FC Emmen heen. Zij staan juist op achterstand tegen De Graafschap en als alles zo blijft, gaat MVV ten koste van Emmen naar de play-offs. Bij FC Groningen en Roda zijn de grootste kansen tot nog toe voor de thuisploeg, maar daar is nog niet gescoord.

0' - We zijn begonnen!

De laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie is begonnen. Bij FC Groningen - Roda JC duurde het even vanwege de nodige rookontwikkeling, die ontstonden door de sfeeracties in het stadion.

De schaal is in Tilburg

Ook bij Willem II zijn ze er klaar voor. De club dwong vorige week promotie af, maar kan vanavond ook nog de titel pakken. Dan moet het minimaal hetzelfde resultaat halen als nummer twee Roda JC. Bij een nederlaag van de Tilburgers is ook een gelijkspel van het Limburgse Roda genoeg voor het kampioenschap in Brabant. De schaal is in ieder geval gearriveerd bij het stadion van Willem II.

Topsfeer in Groningen, Roda-fans kijken in eigen stadion

In Groningen staat er vanavond enorm veel op het spel. FC Groningen staat na 37 duels op een derde plaats, op drie punten van nummer twee Roda JC. De Groningers moeten winnen om tweede te worden en direct te promoveren. Aan de sfeer in het noorden van Nederland ligt het in ieder geval niet, zo blijkt uit de beelden die de club voor de wedstrijd deelde. Ook honderden kilometers verderop in Kerkrade is de sfeer goed. Supporters die niet konden afreizen naar Groningen, kijken in het stadion van Roda naar de ontknoping.

De stand met nog één duel te spelen

Dit is de stand voorafgaand aan de laatste speelronde. Het is dus vooral belangrijk om te letten op Willem II, Roda JC en FC Groningen en op NAC, FC Emmen en MVV.

Positie Club Punten Plek geeft recht op 1 Willem II 76 Kampioenschap en promotie 2 Roda JC 75 Directe promotie 3 FC Groningen 72 Play-offs 4 FC Dordrecht 68 Play-offs 5 ADO Den Haag 63 Play-offs 6 De Graafschap 63 Play-offs 7 NAC 55 Play-offs 8 FC Emmen 54 Play-offs 9 MVV 53 Géén play-offs

Wat staat er op alle velden precies op het spel?

Om bovenaan te beginnen: er is nog geen kampioen van de eerste divisie. Koploper Willem II staat er het beste voor en is bij een thuiszege op Telstar zeker van de titel. Vorige week stelden de Tilburgers al officieel promotie naar de Eredivisie veilig. In de strijd om het kampioenschap kan alleen Roda JC nog roet in het eten gooien. Als de Kerkraders in Groningen winnen en Willem II verliest punten tegen Telstar, dan wordt Roda JC kampioen van de KKD.

Rechtstreeks promotieduel

Maar Roda JC voetbalt niet zozeer voor het kampioenschap, dat zou alleen maar bijvangst zijn. De aandacht is vooral gericht op directe promotie naar de Eredivisie. De Limburgers staan virtueel op die tweede plek, maar moeten naar directe concurrent FC Groningen om promotie definitief over de streep te trekken. Het wordt een knotsgekke ontknoping. Als Groningen wint, gaat die ploeg over Roda JC heen naar plek twee en achter Willem II aan naar de Eredivisie.

TV-gids: op deze zender zie je het beslissingsduel tussen FC Groningen en Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie FC Groningen en Roda JC gaan vrijdagavond in de Euroborg bepalen wie er samen met Willem II rechtstreeks promoveert naar de Eredivisie. De spanning is enorm, want het kan nog alle kanten op. Roda JC heeft de beste papieren, FC Groningen moet winnen. Lees hier op welke zender Groningen - Roda te zien is.

Drie clubs strijden om twee play-off-plekken

De top drie in de KKD vecht dus nog om de hoofdprijzen, daaronder moeten drie clubs de laatste twee plekken in de play-offs om promotie verdelen. Helaas spelen zij niet onderling, maar los van elkaar. Alle aftrappen zijn tegelijkertijd, waardoor we mogelijk in de slotfases taferelen zien zoals bij Roda JC een week geleden. Toen dachten fans dat Roda al direct gepromoveerd was, maar werd een goal bij Telstar - Groningen afgekeurd, waardoor het feest niet doorging.

Deze clubs zijn al zeker

Zoals je in de stand hierboven ziet strijden NAC (uit bij TOP Oss), FC Emmen (thuis tegen De Graafschap) en MVV (thuis tegen VVV-Venlo) om de laatste twee plekken die recht geven op deelname aan de play-offs. NAC heeft de beste papieren en heeft mogelijk aan een punt genoeg om MVV hoe dan ook voor te blijven. Tenzij de club uit Maastricht met vijf doelpunten verschil wint van VVV. FC Dordrecht, ADO Den Haag en De Graafschap zijn al zeker van een plek in de top-6 en daarmee de play-offs.