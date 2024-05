Vreugde-explosie in Groningen: club keert terug in Eredivisie; Roda JC rouwt en maakt zich op voor nacompetitie

FC Groningen is terug in de Eredivisie. In de allesbeslissende laatste speelronde rekende het af met directe concurrent Roda JC. De 'Trots van het Noorden' moest winnen om directe promotie af te dwingen ten koste van de ploeg uit Kerkrade. Een uitstekende wedstrijd werd beloond met drie punten. Daarmee is Groningen terug op het hoogste niveau.

De belangen van de wedstrijd waren vooraf duidelijk. FC Groningen moest winnen voor directe promotie naar de Eredivisie. Roda JC had genoeg aan een punt. Ook voor de supporters van beide kampen waren de belangen immens. De spelers van FC Groningen en Roda JC kwamen onder luid gezang, vuurwerk en een geweldige sfeeractie het veld op.

Indrukwekkende sfeeractie van FC Groningen-aanhang voorafgaand aan promotiekraker tegen Roda JC. ©Pro Shots.

Sterk begin FC Groningen

Vanaf het begin van de wedstrijd werd de bal door Roda JC aan FC Groningen gelaten. De eerste kans van de wedstrijd was dan ook voor de thuisploeg. Thom van Bergen schoot in de vijfde minuut een goede voorzet vanuit de volley vlak over het doel van Roda-doelman Calvin Raatsie. Een paar tellen later leek de bal zo binnengetikt te kunnen worden door opnieuw Van Bergen, maar hij kwam een teenlengte te kort om de bal in het doel te krijgen.

Spanning bij Roda JC

Bij Roda JC leek de spanning aardig op de benen te staan, want de ploeg van Bas Sibum kwam maar niet van hun eigen helft af. De Limburgers kregen geen druk op de achterhoede van Groningen, waardoor de thuisploeg kans na kans bij elkaar voetbalde. In de twintigste minuut leek Romano Postema de 1-0 tegen de touwen te schieten, maar zijn schot belandde kiezelhard op de paal.

Groningen beloont goede spel

Groningen en Roda JC leken de kleedkamers op te zoeken met een 0-0 gelijkspel, maar daar stak Johan Hove een stokje voor. Na een uitstekende voorzet van Thom van Bergen kopte Groningen-smaakmaker Hove de bal snoeihard in het Roda-doel: 1-0. Een ware explosie van geluid ontstond toen de bal in het net belandde. Het luid aanwezige Groningen-publiek wist dat het bij deze stand eindelijk weer promoveerde naar de Eredivisie.

Dolle vreugde na de goal van Johan Hove, die zich tussen de Groningse aanhang mengt. ©Pro Shots.

Vreugde-explosie

FC Groningen kwam uitstekend uit de kleedkamer en trok de goede lijn van de eerste helft door. De bal kwam per toeval voor de voeten van Jorg Schreuders, die van vijf meter gemakkelijk in het lege doel kon schuiven. Een gigantische vreugde-explosie ontstond bij de belangrijke 2-0. FC Groningen lijkt hiermee directe promotie naar de Eredivisie veilig te stellen.

De allesbeslissende 2-0 van de voet van Jorg Schreuders. ©Pro Shots.

Eerste kans Roda JC

Dat Roda JC het lastig had in de Euroborg bleek wel uit het feit dat de bezoekers pas in de 78e minuut hun eerste kans van de wedstrijd mochten noteren. Sami Ouaissa schoot een lage voorzet van drie meter afstand over het doel van Groningen-goalie Hidde Jurjus.

Groningen terug op hoogste niveau

De allesbeslissende 2-0 was ook directe het slotakkoord van de wedstrijd. De bezoekers probeerden nog wel tot kansen te komen, maar Groningen kon de wedstrijd gemakkelijk uitspelen. Met deze overwinning wipt Groningen over Roda JC heen en is Roda gedwongen tot het spelen van de nacompetitie. Komende maandag wacht de eerste wedstrijd van de nacompetitie tegen NAC.