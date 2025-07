De voetbalwereld is in diepe rouw na de tragische dood van de Portugese international Diogo Jota. De sterspeler van Liverpool kwam samen met zijn broer André Silva om het leven bij een auto-ongeluk in Spanje. De Spaanse autoriteiten hebben nu de eerste bevindingen naar buiten gebracht, die langzaam een beeld schetsen van de laatste momenten van de 28-jarige aanvaller.

Het noodlottige moment vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag op de snelweg A52 in de provincie Zamora. Achter het stuur van de gehuurde Lamborghini Huracán zat volgens verschillende media André Silva, de 25-jarige broer van Jota. Diogo, die na een recente longoperatie niet mocht vliegen, was bijrijder.

Nieuwe details over dood Diogo Jota, Spaanse krant deelt beelden van uitgebrande Lamborghini Liverpool-aanvaller De voetbalwereld staat uitgebreid stil bij de dood van Liverpool-aanvaller Diogo Jota. De Portugees van de ploeg van Arne Slot overleed, net als zijn broer, bij een auto-ongeluk in Spanje. Vanuit dat land en zijn thuisland Portugal komen er nu meer details naar buiten over het noodlottige ongeval.

'Twee explosies kort na elkaar'

“De auto probeerde een inhaalmanoeuvre uit te voeren toen er een klapband optrad”, aldus een woordvoerder van de lokale politie. “Getuigen spreken van twee explosies kort na elkaar. De eerste was de klapband, de tweede de ontploffing van de brandstoftank.”

Zus Cristiano Ronaldo slaat terug na kritiek op ontbreken bij uitvaart Diogo Jota: 'Absurd en beschamend' De afwezigheid van Cristiano Ronaldo bij de begrafenis van Diogo Jota was wereldwijd groot nieuws en kwam hem ook op flink wat kritiek te staan. De zus van de stervoetballer onthulde daarop waarom de Portugees er niet bij was en sloeg keihard terug naar zijn criticasters.

Veel harder dan 120 kilometer per uur

Onderzoekers vermoeden dat een veel te harde snelheid een belangrijke rol heeft gespeeld bij de tragedie. De sportauto reed aanzienlijk harder dan de toegestane 120 kilometer per uur, wat in combinatie met de klapband leidde tot een fataal verlies van de controle over het stuur.

Identificatie lastige klus

De identificatie van de verkoolde lichamen was een lastige klus voor de hulpdiensten. De identiteit van de slachtoffers kon uiteindelijk worden vastgesteld dankzij het kenteken van de auto, de onbeschadigde identiteitsbewijzen in het wrak en DNA-tests.

Afwezigheid Cristiano Ronaldo op begrafenis Diogo Jota zorgt voor verbazing: 'Geen enkel excuus is voldoende' Als je aan het Portugese voetbalelftal denkt, dan denk je aan Cristiano Ronaldo. De superster is dé leider van het land. Extra pikant was het daarom dat CR7 niet bij de begrafenis van de onlangs overleden Diogo Jota aanwezig was. Dat brengt een storm aan kritiek op gang richting Ronaldo.

Begrafenis

Diogo Jota was van plan om per veerboot vanuit de Spaanse havenstad Santander terug te keren naar Engeland. In plaats daarvan werden zijn stoffelijke resten en die van zijn broer overgebracht naar hun geboorteplaats Gondomar in Portugal, waar afgelopen weekend de begrafenis plaatsvond.

Dit is de medische reden waarom overleden Diogo Jota per auto naar Engeland afreisde en niet per vliegtuig Voetballer Diogo Jota kwam woensdagnacht om het leven bij een ongeluk met zijn broer André Silva. De twee familieleden waren met de auto op weg naar Engeland, toen het in Spanje vreselijk misging. Jota's Lamborghini kreeg een klapband bij een inhaalactie, waarna hij en zijn broer verongelukten.

Prachtige eerbetonen

Spelers van Jota's club Liverpool waren bij de uitvaart aanwezig. Ook Ajax-middenvelder Jordan Henderson, die jarenlang bij Liverpool samenspeelde met Jota, dook op bij het prachtige eerbetoon. De Nederlandse trainer Arne Slot nam uitgebreid de tijd om in woorden stil te staan bij Jota, die onder zijn leiding vooral invalbeurten kreeg tijdens het afgelopen kampioensseizoen bij Liverpool in de Premier League