Arne Slot en Liverpool mogen het zelf afmaken: Arsenal stelt Premier League-titel met moeite nog even uit

De spelers van Liverpool waren samen gekomen om een mogelijk kampioensfeestje te vieren, maar Arsenal verloor woensdagavond niet van Crystal Palace: 2-2. Arne Slot kan nu komende zondag de kroon op zijn debuutseizoen bij Liverpool zetten.

Jakub Kiwior kopte Arsenal razendsnel op voorsprong en verpestte daarmee in eerste instantie de droom van Liverpool om woensdag al kampioen te worden. Maar na 27 minuten spelen was daar de 1-1: Eberiche Eze maakte de gelijkmaker.

Een paar minuten voor rust maakte Leandro Trossard de 2-1 namens de thuisploeg, op aangeven van Jurriën Timber. De Nederlandse verdediger leek in de 73e minuut ook de aangever van de 3-1, maar de bal bleek al even over de achterlijn te zijn geweest. In de slotfase maakte Crystal Palace alsnog de 2-2, via Jean-Philippe Mateta. Opeens weer hoop voor Liverpool, maar het kampioensfeestje wordt in ieder geval nog een paar dagen uitgesteld.

Officieus kampioen

Liverpool is nu officieus kampioen: Arsenal kan alleen nog gelijk komen in punten en op doelsaldo Liverpool 'inhalen'. The Reds moeten het komende zondag zelf afmaken tegen Tottenham Hotspur. Een gelijkspel tegen de nummer zestien (!) van de Premier League is genoeg om de titel in Engeland te pakken. De ploeg van Slot heeft dan in totaal nog vier wedstrijden te spelen en kan het kampioenschap niet meer ontgaan.

Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk is er helemaal klaar mee: 'Dit heeft geen zin' Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk heeft zich uitgesproken over de situatie van Trent Alexander-Arnold. Het contract van de 26-jarige verdediger loopt aan het einde van het seizoen af en het lijkt erop dat hij de club transfervrij zal verlaten. Hij kwam als invaller binnen de lijnen en bezorgde hij The Reds de overwinning in de uitwedstrijd tegen Leicester.

Nederlanders

Niet alleen Slot, maar ook landgenoten Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch worden dan kampioen van een van de grootste competities ter wereld. En alle drie de spelers hadden qua speelminuten een bijzonder groot aandeel in die titel. Aanvoerder Van Dijk speelde de meeste minuten in alle competities, Gravenberch volgt achter Mohamed Salah op plek 3. Gakpo was met zestien goals in 44 wedstrijden ook van enorme waarde.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.