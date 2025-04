Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk is er helemaal klaar mee: 'Dit heeft geen zin'

Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk heeft zich uitgesproken over de situatie van Trent Alexander-Arnold. Het contract van de 26-jarige verdediger loopt aan het einde van het seizoen af en het lijkt erop dat hij de club transfervrij zal verlaten. Hij kwam als invaller binnen de lijnen en bezorgde hij The Reds de overwinning in de uitwedstrijd tegen Leicester.

"We vergeten wel eens dat het om een mens gaat. Iedereen heeft een mening over wat er gebeurt. Er is veel commotie rondom hem en sommigen zeggen misschien dat het zijn eigen schuld is, maar dat hoort er tegenwoordig nou eenmaal bij", aldus Liverpool-verdediger Van Dijk na de wedstrijd.

Liverpool-trainer Arne Slot bespreekt hardnekkige geruchten: 'Dat zou absurd zijn' Op zondagmiddag zette Liverpool een stap richting de Premier League-titel na een nipte 1-0 overwinning op Leicester City, dat daardoor is gedegradeerd. Na afloop had manager Arne Slot het nodige te zeggen over Trent Alexander-Arnold, de matchwinner.

'Hij heeft dit verdiend'

De Nederlander vervolgde: "Dus als hij dan zo'n belangrijk doelpunt maakt, verdient hij alle lof. Hij mag er trots op zijn, want of hij nou blijft of vertrekt, dit zijn momenten die je moet koesteren. Ik vind dat hij dit moment verdiend heeft."

Arne Slot dekt zich in voor pikant duel met Liverpool: 'Dat kan ik niet beloven' Liverpool speelt woensdag in eigen huis de derby tegen Everton, maar in aanloop naar dat duel gaat het vooral over randzaken bij de koploper in Engeland. Coach Arne Slot werd dinsdag tijdens de persconferentie gevraagd naar het mogelijke vertrek van Trent Alexander-Arnold en ook kwam zijn rode kaart na de vorige derby nog even voorbij.

'Grote druk'

Van Dijk heeft niet met de Engelsman over zijn toekomst gesproken, en daarvoor had Big Virg een goede reden. "Ik denk dat hij al onder grote druk staat. Het heeft geen zin om hem nog meer onder druk te zetten."

Kampioenschap

De spelers van Liverpool krijgen twee dagen rust en pakken de draad op woensdag weer op. Ze kunnen zondag kampioen worden als ze Tottenham Hotspur op Anfield ontvangen. Van Dijk prees zijn Nederlandse oefenmeester Arne Slot voor zijn eerste seizoen bij de club.

"We mogen niet vergeten dat we vorig jaar tot april om de titel streden, maar er net niet bij waren. Dit jaar hebben we een nieuw niveau bereikt qua consistentie. De technische staf verdient veel lof. Om vanuit Nederland te komen, je zo snel aan te passen, veel spelers beter te maken, ze vertrouwen te geven in de speelstijl en dat allemaal zonder voorbereiding en zonder nieuwe aanwinsten", zo zei de verdediger over Slot en zijn staf.

