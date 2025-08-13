Liverpool is van plan binnenkort een nieuw contractvoorstel te doen aan Ibrahima Konaté. Mocht de Franse verdediger weigeren, dan overweegt de club hem nog deze zomer te verkopen, meldt Marca.

Liverpool wil op die manier voorkomen dat zich een scenario zoals met Trent Alexander-Arnold herhaalt. De rechtsback vertrok transfervrij naar Real Madrid na het aflopen van zijn contract.

Konaté's contract loopt volgend jaar af. Volgens Marca is men zich op Anfield bewust van contacten tussen de Fransman en Real Madrid. Er gaan zelfs geruchten dat de verdediger al een akkoord heeft bereikt over een overstap naar het Santiago Bernabéu volgend jaar.

Nieuwe verdedigers

Liverpool hoopt de komst van twee centrale verdedigers, Crystal Palace-aanvoerder Marc Guéhi en Parma-talent Giovanni Leoni, snel af te ronden. De club zal er alles aan doen om Konaté te overtuigen bij te tekenen. Mocht dat niet lukken, dan wil Liverpool de saga niet laten voortslepen.

Naast Real Madrid zouden ook Paris Saint-Germain en Barcelona interesse hebben in Konaté. De laatste dagen gaan er geruchten dat ook concurrent Chelsea een bod overweegt.

Veel nieuwe, dure aankopen

Liverpool en trainer Arne Slot zitten deze transferzomer dus zeker niet stil. De Nederlandse coach zag al dat er versterkingen nodig waren op de backposities en in de spits. Daarom kwamen Nederlander Jeremie Frimpong, voormalig AZ-speler Milos Kerkez en Hugo Ekitiké al naar The Reds. Florian Wirtz was als nieuwe nummer tien de eerste aankoop van de zomer en kostte liefst 125 miljoen euro.

Alsof dat nog niet genoeg is, aast Liverpool ook nog op Alexander Isak. De Zweedse spits van Newcastle United zou een enorm prijskaartje hebben, omdat de club hem eigenlijk niet wil verkopen. Het belooft nog gekkenhuis te worden in de laatste weken van de transfermarkt.

