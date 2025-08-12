Liverpool is deze zomer al flink actief op de transfermarkt geweest, maar Arne Slot wil meer. Na de komst van enkele belangrijke versterkingen zoekt de nieuwe manager nog altijd naar een spits die direct het verschil kan maken. Zijn blik is nu gevallen op Alexander Isak, de Zweedse topschutter van Newcastle United. Die wil zelf dolgraag vertrekken en lijkt zijn afscheid te forceren, maar een deal is allesbehalve eenvoudig.

De situatie rondom Isak houdt al weken aan. De 24-jarige spits traint inmiddels alleen en is niet meer betrokken bij de groepstrainingen. Volgens doorgaans betrouwbare bronnen van The Athletic weigert hij om nog terug te keren in de wedstrijdselectie van Newcastle United. Ook zou hij volgens Britse media zijn huis te koop hebben gezet.

Isak voelt zich naar verluidt aan zijn belofte gehouden: vorig seizoen kreeg hij te horen dat de club hem vanwege de Financial Fair Play-regels geen verbeterd contract kon aanbieden. Toen zou hij duidelijk hebben gemaakt dat dit zijn laatste seizoen in het zwart-witte shirt zou zijn.

Newcastle houdt vast aan megabedrag voor Isak

De signalen dat de relatie tussen speler en club is bekoeld, stapelen zich op. Foto’s van Isak zijn uit de fanshop verwijderd, terwijl sportgigant Adidas meldt dat de verkoop van shirts met zijn naam flink is ingezakt. Ondertussen is Newcastle zelf al druk bezig met het vinden van een vervanger. Evangelos Pavlidis, welbekend van de Eredivisie en momenteel speler van Benfica, staat hoog op het lijstje en de komst van Yoane Wissa (Brentford) lijkt zelfs al bijna rond.

En daar zit meteen het probleem voor Liverpool en Slot. Newcastle wil alleen praten bij een enorm bod. Waar eerder nog 150 miljoen pond werd genoemd, zou de club nu openstaan voor 130 miljoen plus bonussen. Dat is nog steeds een gigantisch bedrag. Liverpool heeft al een openingsbod van 110 miljoen plus bonussen uitgebracht, maar dat werd resoluut van tafel geveegd.

De klok tikt voor Liverpool en Isak

Isak geldt als een complete spits: snel, technisch sterk, doelgericht en gewend aan het spelen in een veeleisende competitie. Precies het type aanvaller dat Liverpool goed kan gebruiken in de plannen van Slot. De Zweed kan zowel als diepe spits spelen als in een meer dynamische rol, wat de aanvalslinie extra opties zou geven.

Hoewel er nog tijd is tot de transferdeadline, voelt Liverpool de druk toenemen. Hoe langer de onderhandelingen duren, hoe groter de kans dat Newcastle zijn vraagprijs juist verhoogt. Mocht de clubleiding besluiten om nu door te pakken en de portemonnee te trekken, dan ligt de weg naar Anfield open. Maar zolang dat bod niet komt, moet Slot geduldig afwachten en ziet hij zijn droomaanwinst voorlopig alleen van een afstand.

Eerste prijs glipt door vingers van Liverpool

De nederlaag in de Community Shield onderstreepte nog eens dat Liverpool in de aanval dodelijker moet worden om prijzen te winnen. In de penaltyserie tegen Crystal Palace stuitten Mohamed Salah, Alexis Mac Allister en Harvey Elliott allemaal op doelman Dean Henderson, die dankzij een slim voorbereidingsplan precies wist waar hun strafschoppen zouden belanden. Het kostte Liverpool de eerste prijs van het seizoen.