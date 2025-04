Arne Slot en Virgil van Dijk beleven emotionele dag bij Liverpool: 'Getraumatiseerd door wat er is gebeurd'

Liverpool-trainer Arne Slot moet vandaag, op 15 april, voor het eerst iets emotioneels doen bij zijn club. Gelukkig voor hem heeft hij zijn ervaren aanvoerder en landgenoot Virgil van Dijk bij zich als heel Liverpool en het Engelse voetbal stilstaan bij een nationaal voetbaltrauma.

Op 15 april 2025 is het 36 jaar geleden dat de Hillsborough-ramp plaatsvond. Tijdens de halve finale van de FA Cup tussen Liverpool en Nottingham Forest breekt er paniek uit op de tribune en komen in totaal liefst 97 mensen om het leven. Nog altijd is het de grootste stadionramp ooit in Europa. Elk jaar wordt er stilgestaan bij dat moment en nu dus ook voor het eerst door Slot. Een overlevende van de Hillsborough-ramp spreekt over de heftige gebeurtenissen van toen.

'Wat ik daar heb gezien'

De inmiddels 61-jarige Paul Dunderdale werd gered door medesupporters, maar verloor zijn zwager en boezemvriend Graham Roberts. Hij kan het zich nog zo voor de geest halen. "Ik was compleet ontredderd en getraumatiseerd door wat er was gebeurd’", vertelt de nog altijd seizoenkaarthouder bij Liverpool aan het Algemeen Dagblad. "Ik moest Graham identificeren in de sporthal. Het was verschrikkelijk. Wat ik daar heb gezien, is niet te bevatten."

Fouten van de politie

Hij vindt het 'enorm belangrijk dat Arne en Virgil, maar eigenlijk alle voetbalfans in Nederland, de waarheid kennen', zegt hij. Want de politie liet veel steken vallen tijdens en na de ramp. Liverpool-supporters kregen de schuld, maar werden na talloze onderzoeken pas twintig jaar later vrijgesproken. Het is volgens Dunderdale dan ook belangrijk dat Slot op de hoogte is van het sentiment rond de stadionramp.

'Heel slimme, empathische man'

"Arne Slot is een heel slimme, empathische man. Ik weet zeker dat hij zich heeft ingelezen voordat hij aan deze baan begon. Van Virgil weet ik zeker dat hij de geschiedenis goed kent. Je kunt geen manager of speler van Liverpool zijn zonder de waarheid van Hillsborough te kennen. We hebben in de geschiedenis altijd sociale, invoelende trainers gehad: Bill Shankly, Bob Paisley, Jürgen Klopp, Kenny Dalglish. Een type zoals José Mourinho had hier nooit kunnen werken."

Extra aandacht

Dat er extra aandacht uit Nederland is nu Slot trainer is en er met Van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo drie internationals spelen, voelt voor de nabestaanden van de ramp alleen maar 'fijn'. "Zeker nu we zo dicht bij het kampioenschap zijn. Daarom is het belangrijk dat ook jullie de waarheid over Hillsborough kennen. Het heeft deze club gemaakt tot wat het is. Het is onderdeel van alles. Van de mensen, de cultuur, van ons leven."

