Succescoach Arne Slot onthult geheim bij Liverpool: 'Het is zwaar geweest'

Arne Slot kent natuurlijk als geen ander de succesformule van Liverpool. De Nederlandse succescoach is met de Engelse topclub inmiddels dicht bij de titel. Daar was wel weer een zwaarbevochten zege op West Ham voor nodig. Nu verklapt hij hét geheim van 'The Reds'.

"Bijna geen enkele overwinning was eenvoudig", zei Slot na afloop op Anfield, na de volgende moeizame zege van het seizoen. "Vandaag was opnieuw zo’n wedstrijd waarin alles tegen leek te zitten. In de tweede helft hadden we het ontzettend moeilijk, en zonder Alisson (Becker, red.) hadden we deze wedstrijd niet gewonnen. Kudus en Paqueta waren een plaag voor onze defensie, en toen we de gelijkmaker tegen kregen via een eigen doelpunt, was dat een enorme dreun."

Arne Slot schrijft opnieuw geschiedenis bij Liverpool met baanbrekend record Arne Slot is pas bezig aan zijn eerste seizoen bij Liverpool, maar heeft nu al een onuitwisbare indruk achtergelaten in Engeland. De Nederlandse voetbaltrainer is hard op weg om kampioen te worden met zijn ploeg en heeft verschillende records achter zijn naam staan bij de Engelse topclub.

'Het is een zwaar seizoen geweest'

Toch rechtte Liverpool opnieuw de rug. In de slotfase was het Virgil van Dijk die zijn ploeg naar de overwinning kopte. Dat de winnende treffer alsnog viel, onderstreepte volgens Slot de onverzettelijkheid van zijn team. "Het is een zwaar seizoen geweest, maar dat maakt het misschien wel extra mooi."

Slot benadrukte ook dat de druk op zijn ploeg niet te onderschatten is. "We voelen de strijd, we weten wat er op het spel staat. En toch slagen deze spelers erin keer op keer te leveren. Dat zegt veel over hun instelling. Volgende week wacht alweer Leicester, en ook dat zal geen makkie worden", blikt de Nederlander vooruit.

Arne Slot met Liverpool onderweg naar landstitel: zo worden Virgil van Dijk en collega's met Pasen al kampioen Liverpool heeft zondag goede zaken gedaan in de Premier League door met 2-1 van West Ham United te winnen. Hierdoor kan de ploeg van Arne Slot tijdens het eerstvolgende duel kampioen worden op bezoek bij een bekende oud-international van Oranje.

Titelkoorts in Liverpool

Met nog slechts enkele speelrondes te gaan lijkt Liverpool hard op weg naar de landstitel. De voorsprong op naaste achtervolger Arsenal bedraagt inmiddels dertien punten, waardoor de ploeg van Slot de titel nauwelijks nog kan ontgaan. "Iedere zege telt dubbel in deze fase", benadrukte de succescoach. "Maar zoals ik al vaker heb gezegd: als we dit seizoen iets groots bereiken, dan komt dat vooral door het karakter van deze spelersgroep."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.