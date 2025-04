Kampioenenmaker bij Zwolle, Feyenoord én Liverpool: 'Arne Slot heeft hét profiel van een Europese toptrainer'

Arne Slot staat op het punt Liverpool naar het kampioenschap te leiden, wat zijn vierde titel in zijn carrière als trainer én speler zou betekenen. Voormalig Zwolle-trainer Paul Krabbe herinnert zich Slot nog als jonge pupil, en kijkt met trots en warme herinneringen terug. "Overal waar hij komt, weet hij zijn stempel te drukken, zowel als speler als trainer", stelt Krabbe tegen Sportnieuws.nl.

Als jonge voetballer wist Slot al indruk te maken bij het toenmalige FC Zwolle. "Hij was nog jong, maar overduidelijk de beste speler die Zwolle had", herinnert Krabbe zich. "Ik kijk met heel veel plezier terug op die tijd met Arne, want hij was bijzonder bepalend met belangrijke goals en assists. Hij had zoveel kwaliteit en heeft zoveel voor de club en het elftal betekend. Met als hoogtepunt de winnende goal in de kampioenswedstrijd tegen Excelsior in de Eerste Divisie."

Die historische kampioenswedstrijd van 2002 betekende ook het einde van Slots eerste periode bij Zwolle. "Ik heb hem aan het begin van het seizoen gezegd: 'Arne, de clubs moeten aan het einde van het seizoen voor jou in de rij staan, zodat je een stap kunt maken'. En dat verdiende hij met NAC Breda."

Een jongen met een mening

Slot bleek niet alleen voetballend maar ook verbaal sterk. "Arne had wel een mening, dat zat er heel vroeg al in", gat Krabbe verder. "Hij had ook weleens woorden met oudere gasten, want als het even anders loopt dan hij in gedachten heeft, dan kan die wel van zich afbijten. Maar dat hoort ook bij voetbal. Arne was in ieder geval geen slapjanus."

Volgens Krabbe heeft Slot veel meegekregen van zijn ouders. Zijn vader, een bekende amateurtrainer genaamd Arend Slot, diende als een groot voorbeeld. “Arend nam hem altijd mee en die hebben thuis altijd over voetbal gepraat. Zijn vader en moeder zijn onderwijzers. De pedagogische en didactische vaardigheden heeft hij ook wel meegekregen van huis uit."

'Het profiel van een Europese toptrainer'

Slot heeft zijn voetbalkennis en leiderschap niet alleen gebruikt om te schitteren als speler, maar vooral om als trainer een ongeëvenaarde impact te maken. "Dat is weergaloos", zegt Krabbe over de prestaties van Slot bij Liverpool, waar hij in zijn eerste seizoen op het punt staat om kampioen te worden. "Arne heeft hét profiel voor een Europese toptrainer."

Volgens de voormalig trainer heeft Slot simpelweg oneindig veel goede eigenschappen voor een trainer in de wereldtop. "Hij bezit alle competenties die horen bij een vacaturetekst voor een trainer in de Europese top. Zijn ploegen zijn voetbaltechnisch en tactisch uitstekend voor elkaar, enorm fit, toont zijn humor richting spelers en media, en hij heeft mensen om zich heen verzameld die zéér deskundig zijn", somt Krabbe op. "Dat wil je hebben in de top."

'Overal zijn stempel drukken'

De Bergentheimer heeft zijn sporen achtergelaten bij clubs. Niet alleen door resultaten te boeken, maar ook door zijn stempel te drukken op de manier waarop zijn teams spelen. "Bij Cambuur, AZ en Feyenoord heeft hij het uitstekend gedaan. Arne is een trainer die niet bij één club succesvol is, maar hij weet overal waar hij komt zijn stempel te drukken op een geweldige manier, zowel als trainer als speler."

Wat maakt Slot zo succesvol?

Volgens Krabbe zit dat in zijn vermogen om mensen voor zich te winnen en slim gebruik te maken van de instrumenten die een manager nodig heeft. "Hij is slim en weet de goede mensen voor zich te winnen. Op een goede manier, hè. Hij overlegt met mensen, maar delegeert het ook. Alles wat een goede manager aan instrumenten kan gebruiken, gebruikt hij op de juiste manier bij de juiste personen", sluit Krabbe zijn lofzang af.

Wanneer kan Liverpool kampioen worden?

Liverpool heeft zondag de kans om met een thuiszege op Tottenham Hotspur de twintigste landstitel te behalen. Met nog vijf wedstrijden te gaan heeft de ploeg van Slot een comfortabele voorsprong van dertien punten.

