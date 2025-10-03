Arne Slot heeft op zijn persconferentie een update gegeven over de geblesseerde spelers in zijn selectie. De coach zal het voorlopig moeten doen zonder zijn eerste doelman Alisson Becker, die ook niet naar Brazilië reist voor interlands.

Hugo Ekitike en Federico Chiesa trainen vandaag wel mee met Liverpool en maken kans op een plek in de selectie voor de Premier League-wedstrijd van morgen tegen Chelsea. De Fransman moest noodgedwongen het veld verlaten in de wedstrijd tegen Galatasaray, terwijl de Italiaan helemaal niet meereisde naar Istanbul vanwege een lichte blessure na het duel met Crystal Palace.

Alisson Becker is niet beschikbaar en zal ook de wedstrijden van Brazilië missen. Slot weigerde een prognose te geven over de hersteltijd van de doelman, nadat Britse media gisteren suggereerden dat hij de volgende acht wedstrijden van Liverpool zou kunnen missen.

Reactie van Slot

"Alisson maakt morgen geen deel uit van de selectie en reist niet af naar Brazilië voor de interlands. Het zou me verbazen als hij ook beschikbaar is voor de eerste wedstrijd na de interlandbreak. Daarna weten we het niet. Het hangt ervan af hoe snel hij herstelt. Ekitike traint vandaag mee. Hetzelfde geldt voor Federico Chiesa. We moeten dus de training afwachten en zien hoe ze zich voelen."

Slot is in ieder geval blij dat hij over een goede reservekeeper beschikt. "We weten dat we met Giorgi Mamardashvili een zeer goede doelman hebben aangetrokken. Tegen Southampton zagen we dat hij zich echt goed heeft aangepast, wat geen verrassing is, want hij is een kwaliteitskeeper. Nu kan hij doen wat Caoimhín Kelleher zo vaak moest doen in het verleden, toen hij Alisson verving."

Recente prestaties

Slot kende met Liverpool een foutloze start van het seizoen, maar in de laatste twee duels zakte het plots wat in bij The Reds. Vorige week zaterdag werd er tegen Crystal Palace voor het eerst in de competitie verloren met 2-1. Vervolgens ging de ploeg van Slot ook voor het eerst dit seizoen in de Champions League onderuit toen er met 1-0 werd verloren van Crystal Palace.

