Oud-topvoetballer Wayne Rooney heeft een paar stevige opmerkingen gedaan aan het adres van Liverpool en trainer Arne Slot. De voormalig topspits van onder meer Manchester United is bijvoorbeeld kritisch over de 'experimenten' van Slot, die vorig seizoen kampioen van de Premier League werd met The Reds.

Slot leed twee opeenvolgende nederlagen met Liverpool, tegen Crystal Palace en Galatasaray. Rooney hekelt de 'experimenten' van de Nederlandse coach, die Dominik Szoboszlai als rechtsback opstelde. Dit gebeurde omdat zowel Conor Bradley als Jeremie Frimpong geblesseerd waren en terugkeerden zonder 100 procent fit te zijn.

Gekruisigd

Rooney benadrukt dat als trainer Rúben Amorim bij Manchester United dezelfde 'experimenten' had uitgevoerd, hij 'gekruisigd' zou worden.

"Liverpool was echt heel slecht tegen Galatasaray. Als je kampioen wordt, zoals Slot, worden sommige beslissingen je vergeven. Maar een middenvelder als rechtsback en rechtervleugelspeler opstellen, is zo'n beslissing die ik betwijfel. Als Amorim dit bij Manchester United had gedaan, zouden ze hem zeker hebben gekruisigd," aldus de Engelse oud-international die derde staat op de lijst van spelers met de meeste Premier League-goals ooit.

Zorgwekkend

Rooney, die zijn uitspraken doet in The Wayne Rooney Show bij de BBC, zei verder: "Het is wat mij betreft zorgwekkend dat Liverpool bij een achterstand, terwijl er nog best veel tijd op de klokken staat, gewoon via Slot elke aanvallende speler op het veld neerzet. Het is alsof hij tegen ze zegt: 'Zoek het maar uit'. Het had nog veel erger kunnen uitpakken voor Liverpool, want ze gaven de bal achterin zo vaak weg. Dan was er ook nog een blessure bij keeper Allison."

Rooney, bijgenaamd Waza, heeft het idee dat Slot nu zoveel krediet heeft opgebouwd door het succes in het vorig seizoen, dat er nu nog niet zoveel wordt ingehakt op hem. "Als je de competitie wint, zoals Slot vorig jaar deed, dan is er soms niet zoveel aandacht voor de beslissingen die je neemt. Dan bedoel ik onder meer ziijn beslissing om een middenvelder op te stellen als rechtsback en en een rechtsback als vleugelspeler."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.