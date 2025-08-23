Giovanni Leoni was Arne Slots vijfde aankoop van Liverpool deze zomer. En tevens de goedkoopste (30 miljoen euro plus bonussen). De Nederlandse oefenmeester is onder indruk van de jonge Italiaan.

"Giovanni Leoni? Hij is een knappe jongen, zoals de meeste Italianen. Ik verwachtte dat hij volwassener zou zijn dan zijn 18 jaar, en dat is precies wat ik zag", grapte de 46-jarige Nederlander op de persconferentie voor het duel met Newcastle United.

Arne Slot is zeer onder de indruk van de nieuwste aanwinst van Liverpool en waagt zich aan een omschrijving van Leoni, ook al is Giovanni nog maar een paar dagen op Anfield. Acht maanden na zijn achttiende verjaardag heeft de voormalige Parma-verdediger een goede indruk achtergelaten bij Liverpool.

'Als je ziet wat we voor hem betaald hebben...'

"Ik geloof dat hij drie keer met ons heeft getraind", onthulde Slot over Leoni, nadat hij een opmerking maakte over zijn uiterlijk: "Als je kijkt naar wat we voor hem betaald hebben, verwacht je dat hij volwassener is dan zijn leeftijd en dat is precies wat we hebben gezien. Hij is 18, komt bij ons en het lijkt alsof hij hier al een eeuwigheid is."

When Giovanni met Arne 👋 pic.twitter.com/HFgSgD3Nyh — Liverpool FC (@LFC) August 17, 2025

Slot roemt Leoni's lengte, snelheid en kwaliteiten aan de bal. "Er is een reden waarom we zoveel voor hem hebben betaald. En dat is omdat we in hem een speler met een veelbelovende toekomst zien", aldus de Nederlander. "Hij heeft heel goed getraind in deze eerste drie sessies en ik denk dat dat ook iets zegt over onze club, want alle nieuwe spelers die we hebben gehaald voelen zich direct op hun gemak. Het is een geweldige groep, een groep waarmee je je carrière bij Liverpool wilt beginnen."

Woorden Slot halen Italiaanse media

La Gazzetta dello Sport merkte echter iets anders op: "De lof van Slot is geen toeval, maar bevestigt de bereidheid van Liverpool om direct op Leoni te rekenen. De 18-jarige centrale verdediger is bovenal een aankoop voor de toekomst, maar als hij blijft bewijzen dat hij direct inzetbaar is, zal Slot hem een kans geven."

