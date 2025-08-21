Slecht nieuws voor Liverpool-trainer Arne Slot. Nieuwe aanwinst Jeremie Frimpong viel afgelopen vrijdag geblesseerd uit in het duel met Bournemouth (4-2). Hij is een lange periode niet inzetbaar. En dat heeft ook gevolgen voor het Nederlands elftal.

Slot onthulde donderdag dat Frimpong niet beschikbaar zal zijn tot na de interlandperiode in september. Dat betekent dat hij ook de kwalificatie-interlands voor het WK van 2026 thuis tegen Polen en uit tegen Litouwen hoogstwaarschijnlijk zal missen.

De 24-jarige rechtsback viel uit tijdens de wedstrijd tegen Bournemouth. "De medische staf had volkomen gelijk dat we Jeremie moesten wisselen, want hij is eruit tot na de interlandperiode", vertelt Slot op de persconferentie. "We dachten dat hij een hamstringprobleem had. De medische staf had gelijk. Een goede beslissing van hen, want anders had hij misschien nog langer buitenspel gestaan."

De trainer moet het dus zonder Frimpong moeten doen als Liverpool maandag bij Newcastle United op bezoek gaat. Hij zal ook de daarop volgende thuiswedstrijd tegen Arsenal missen. Over de komende tegenstander sprak Slot lovend. "Als je naar Newcastle gaat, weet je wat je kunt verwachten. We hebben vorig seizoen drie keer tegen ze gespeeld en twee keer was hun intensiteit hoger dan die van ons."

"Ik denk niet dat ze iets extra's nodig hebben om intens te zijn op St. James' Park. Het is een heel goed team", vervolgt hij. "Ze kunnen het goed doen. Ze hebben spelers die zo goed zijn aan de bal. Een van de beste teams en een van de moeilijkste tegenstanders in de competitie."

Ryan Gravenberch

Slot kan wel weer een beroep doen op Ryan Gravenberch, die werd onlangs vader van zijn eerste kind. "We stonden in de laatste twee wedstrijden soms te open. We moeten de juiste balans vinden. Die balans zal beter zijn met Gravenberch. Nu moeten we spelen tegen Newcastle en Arsenal, die normaal gesproken boven Bournemouth staan in de ranglijst. Met Macca en Ryan op zijn gebruikelijke positie, verwacht ik dat we in die situaties beter zullen zijn."

Alles over Premier League

