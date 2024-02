Arne Slot heeft geen spijt van fatale wissel: 'Gewend om ze onder druk te nemen'

Feyenoord verloor donderdagavond na strafschoppen van AS Roma. Voor het derde jaar op rij ging de ploeg van Arne Slot onderuit tegen de Romeinen. Deze keer in de tussenronde van de Europa League. Slot bracht Alireza Jahanbakhsh speciaal voor de penaltyserie in de ploeg, maar uitgerekend hij miste. Spijt had de Feyenoord-trainer niet van die wissel.

"Als hij mist, is het altijd de discussie of je dat verstandig is", zei Slot na afloop bij Veronica. De coach bracht Jahanbakhsh in de laatste minuut van de verlenging in de ploeg, maar de Iraniër miste zijn strafschop in de serie: "Hij is gewend om onder deze druk een strafschop te nemen. Dat wordt weleens onderschat. Helaas schoorde hij deze keer niet."

Jahanbakhsh en David Hancko, die ook een strafschop miste, boden hun excuses aan hun trainer aan. Daar wilde de trainer van Feyenoord niets van weten: "Als je een strafschop neemt dan kun je hem ook missen. Het vervelende is dat deze twee normaal gesproken zekerheidjes zijn."

Nieuw drama voor Feyenoord in Rome: AS Roma door in Europa League na strafschoppen Feyenoord is uitgeschakeld in de Europa League. In Stadio Olimpico stond het na 120 minuten nog 1-1 en dus was het tijd voor penalty's. Santiago Giménez en Lorenzo Pellegrini waren de doelpuntenmakers maar in de penaltyreeks maakte Zalewski de beslissende.

Wissel pakt verkeerd uit

Slot zag Feyenoord vroeg op voorsprong komen, maar daarna had zijn ploeg het erg lastig: "Na negentig minuten hoefden we niet te klagen dat het verlenging werd." In de verlenging leek Feyenoord fitter, maar dicht bij een goal kwam het niet: "Ik had het gevoel dat we misschien konden scoren, maar aan het eind van de rit hebben we hier voor veel te weinig gevaar kunnen zorgen."

De trainer is aan zijn derde jaar in Rotterdam bezig en werd dus in elk seizoen Europees uitgeschakeld door AS Roma. Hij ziet wel een hoopgevend patroon: "We komen steeds dichterbij. Eerst was het in negentig minuten, vorig jaar na verlenging en nu na strafschoppen. Ik zou bijna zeggen: laten we hopen dat we ze volgend jaar weer tegenkomen."