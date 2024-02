Nieuw drama voor Feyenoord in Rome: AS Roma door in Europa League na strafschoppen

Feyenoord is uitgeschakeld in de Europa League. In Stadio Olimpico stond het na 120 minuten nog 1-1 en dus was het tijd voor penalty's. Santiago Giménez en Lorenzo Pellegrini waren de doelpuntenmakers maar in de penaltyreeks maakte Zalewski de beslissende.

In de eerste helft vlogen de vonken in het rond in Stadio Olimpico; Santiago Giménez zette Feyenoord al snel op voorsprong. Een voorzet van Quilindschy Hartman werd door Bart Nieuwkoop geraakt en ging vervolgens miraculeus via de schouder van Giménez het goal in. De VAR was even bezig met het kijken waar de bal de Mexicaan raakte, maar keurde de goal goed. Feyenoord zat op rozen.

Snel antwoord

Lang kon Feyenoord niet genieten van deze voorsprong want AS Roma drong alweer aan. Tien minuten na de goal van Feyenoord maakte Lorenzo Pellegrini de gelijkmaker. Hij kreeg iets te veel tijd op randje zestien en krulde de bal krachtig in de hoek, buiten het bereik van Timon Wellenreuther.

Beide ploegen hielden elkaar goed in evenwicht, dat zorgde voor een vermakelijke eerste helft. Het spel ging in hoog tempo over en weer met hier en daar wat kansen. Het was ook fel; Rick Karsdorp was wat aan het zeuren na een overtreding op hem, en dat kwam hem op een boel kritiek van de Feyenoord-fans te staan. Bij het rustsignaal was er nog even wat heisa rondom de bank van Feyenoord langs de lijn, maar iedereen werd naar binnen geleid voor de thee.

Makke tweede helft

Waar de eerste helft een spektakel was, kwam de tweede helft een stuk moeilijker op gang. De wedstrijd lag een stuk minder open dan eerst, waardoor de kansen geringer waren. De grootste kans was voor Stephan El Shaarawy die stuitte op een goed keepende Wellenreuther, Feyenoord kwam een stuk moeilijker tot kansen. In de 83e minuut moest Diego Llorente met een hoofdblessure van het veld af, in een duel met de ingevallen Ueda kwamen de koppen hard tegen elkaar aan.

Door de verzorging van Llorente kwam er veel blessuretijd bij, zes minuten om precies te zijn. Vlak voordat die minuten in gingen was er nog een grote kans voor Romelu Lukaku. Roma combineerde met korte passes tot de vijf meter van Wellenreuther, Lukaku wilde de bal langs de keeper prikken maar de Feyenoorder greep de bal in zijn handen. Ook in de blessuretijd gebeurde er niets en zo werd het verlengen in Rome.

Initiatief Feyenoord

Feyenoord was de aanvallende ploeg in de eerste helft van de verlenging en drong de thuisploeg diep tot in de eigen zestien. Tot echt grote kansen resulteerde het niet voor de Rotterdammers. In de tweede helft van de verlenging kreeg Mats Wieffer geel, hij is -net als Timber geschorst voor een eventuele volgende ronde.

Penalty's

In de minuut blessuretijd die er was kreeg Lukaku nog dé kans op de winnende goal, maar Wellenreuther tikte de bal net uit de goal. Het was dus tijd voor penalty's: Roma mocht beginnen aan de penaltyreeks. De tweede pingel van Roma werd gepakt: Wellenreuther dook in de goede hoek bij de strafschop van Lukaku, maar de inzet van Hancko daarna werd ook gepareerd. De inzet van Jahanbakhsh werd ook gepareerd en daardoor lag het voordeel bij Roma. De vijfde en beslissende penalty van Roma werd genomen door Zalewski en hij miste niet. Feyenoord ligt er uit de Europa League na verlies in Rome.