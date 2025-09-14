Het geluk van de (regerend) kampioen: Liverpool is voor de vierde keer op rij met de schrik vrijgekomen in de Premier League. De ploeg van Arne Slot won wéér in de slotfase, ditmaal op bezoek bij promovendus Burnley: 0-1.

Quilindschy Hartman had een basisplek bij Burnley. De linksback, die deze zomer overkwam van Feyenoord en daar ook lange tijd samenwerkte met Slot, zag landgenoten Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch bij de bezoekers vanaf de aftrap. Jeremie Frimpong kwam in de slotfase nog in het veld om de Nederlandse enclave bijna compleet te maken. Burnley-aanvaller Zian Flemming kwam niet in actie, terwijl Jaydon Banel niet eens bij de selectie zat.

Liverpool heeft het geluk tot nu toe aan zijn zijde dit seizoen. De mannen van Slot wonnen dit seizoen in de slotfase van Bournemouth (4-2), Newcastle United (3-2, doelpunt in de 100e minuut) en Arsenal (1-0). En ook tegen Burnley kregen The Reds een gelukje: Lesley Ugochukwu kreeg in de 86e minuut een tweede gele kaart. De thuisploeg moest dus nog even met tien man verder.

Geluk van de regerend kampioen

In de abolute slotfase slingerde invaller Frimpong een voorzet voor, die op de hand van Hannibal Mejbri kwam. Dat leverde in de 95e minuut nog een strafschop op, die doelpuntenmachine Mohamed Salah feilloos binnenschoot: 0-1.

Trotse koploper

Liverpool is de koploper van de Premier League, met de maximale twaalf punten uit vier wedstrijden. Er staan drie ploegen op negen punten: Arsenal, Tottenham Hotspur en Bournemouth. De ploeg van Slot heeft al twee van die drie clubs verslagen. Liverpool neemt het op zaterdag 20 september op tegen stadsgenoot Everton in de Merseyside Derby.

Burnley blijft op drie punten steken, nadat het eerder met 2-0 van Sunderland won. The Clarets spelen komende zaterdag tegen Nottingham Forest.

