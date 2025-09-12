Arne Slot staat erom bekend in persconferenties geen blad voor zijn mond te nemen en ook vrijdag liet de Nederlandse Liverpool-manager zich weer van zijn beste kant zien. Op vragen over de net afgelopen transferperiode kwam hij met openhartige antwoorden.

Slot staat zondag met Liverpool tegenover Burnley, maar de eerste vraag tijdens het persmoment richting dat treffen ging over de transfersoaps waar de club bij betrokken was. Zo werd er eindeloos veel geschreven over de komst van Marc Guehi naar de Engelse kampioen, maar uiteindelijk bleek de verdediger toch bij Crystal Palace te blijven.

'Er kwam zoveel naar buiten'

Slot werd gevraagd hoe hij naar die situatie rond Guehi keek en of er in de toekomst een mogelijkheid is dat de Engelse international alsnog naar Liverpool komt. "Er gebeurde veel op de laatste dag", reageerde de voormalig Feyenoord-manager. "Wat me het meest tevreden stelde, was dat we Alex (aanvaller Alexander Isak, red.) over de streep hebben getrokken."

Wat Guehi betreft: "Ik denk dat het belachelijk zou zijn als ik zou ontkennen dat we er dichtbij waren, er kwam zoveel naar buiten, dit soort dingen gebeuren in het voetbal. Het is onze spelers ook weleens overkomen, dat ze dachten ergens anders te tekenen, maar dat het toch niet doorging. Dat kan gebeuren."

"We willen hem natuurlijk graag contracteren, want we hadden hem er graag bij gehad", aldus Slot, die volgens de nodige analisten centraal achterin wat krap in de topspelers zit. "Als we het gevoel hebben dat we sterker kunnen worden, proberen we dat. We hebben dit seizoen tegen Arsenal met Ibou (Konate, red )en Virgil (van Dijk, red.) gespeeld, ze waren uitstekend en Joe Gomez viel uitstekend in."

"En we hebben Leoni gecontracteerd", doelt Slot op de jonge Italiaan Giovanni Leoni. "en we hebben ook Wataru (Endo, red.) en Ryan (Gravenberch, red.) die daar eventueel kunnen spelen. Het is dus niet dat we de spelers niet hebben. Het is jammer voor de speler, maar hij zit bij een goede club. Laten we eens kijken wat de toekomst ons brengt."

