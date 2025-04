Arne Slot komt met opvallende reactie na snoeiharde tackle tijdens Liverpool - Everton

Arne Slot won woensdagavond met Liverpool de Meiseyside Derby van stadsgenoot Everton en kan de champagne voor de landstitel al bijna koud zetten. Toch ging het niet alleen over de nipte overwinning (1-0), maar ook over een enorm harde tackle van een speler van Everton. Waar je zou verwachten dat Slot het moment scherp zou veroordelen, was dat na afloop niet het geval.

Al in de elfde minuut van de wedstrijd veerde Anfield woedend op. Alexis Mac Allister werd naar de grond geschopt door Eerton-speler James Tarkowski. Die raakte in eerste instantie de bal, maar ging vervolgens met gestrekt been door en kwam vol op het been van de Argentijn terecht. Het bleef bij geel, zelfs na inmenging van de VAR.

Slot houdt zijn mond

Het leverde een hoop reacties van fans en analisten op tijdens en na de wedstrijd. Uiteraard werd ook manager Slot gevraagd naar het incident, maar de Nederlander wilde er niet te veel woorden aan vuil maken. "Zo veel mensen hebben hun mening al gegeven, zelfs mensen die geen voorkeur voor Liverpool hebben. En zij waren allemaal zo duidelijk dat het voor mij niet nodig is om er nog iets over te zeggen."

Tarkowski only received a yellow card for this foul... 😅🟨 pic.twitter.com/NpKNeZq4KA — 433 (@433) April 2, 2025

Liever had Slot het over de goal van Diogo Jota of het spel van Curtis Jones, maar niet over de veelbesproken overtreding tijdens de derby. "Dit was zo duidelijk, dat het voor mij niet nodig is om te reageren."

Liverpool bijna zeker van titel

Dankzij de goal van Jota heeft Liverpool nu maar liefst twaalf punten voorsprong op nummer twee Arsenal. Dat verschil lijkt met nog acht duels te spelen geruststellend genoeg voor de titel. De Britse media weten in ieder geval zeker dat de landstitel naar The Reds gaat. "Ze kunnen slaapwandelend naar hun eerste titel in vijf jaar", zo schreef The Sun.

De Daily Mail sluit zich bij die woorden aan. "Kom op, ze worden echt niet meer ingehaald. Zelfs de meest optimistische Gunners-fans zullen de hoop nu hebben opgegeven."

