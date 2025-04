Britse media vieren kampioenschap Liverpool alvast: 'Virgil van Dijk moet alleen nog de beker optillen'

Liverpool won woensdagavond met 1-0 gewonnen van Everton. Daarmee heeft de ploeg van Arne Slot volgens Britse media het kampioenschap al zo goed als veiliggesteld. Er kan bijna niets meer mis gaan voor de koploper van de Premier League.

Diogo Jota maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. De overwinning brengt Liverpool op een voorsprong van twaalf (!) punten op nummer twee Arsenal, met nog acht duels te gaan.

Volgens tabloid Daily Mail is de strijd al gestreden. "Kom op, ze worden echt niet meer ingehaald. Zelfs de meest optimistische Gunners-fans zullen de hoop nu hebben opgegeven", wordt er geschreven.

Toch had Liverpool moeite met Everton. In de eerste helft lukte het allemaal net niet en ook Virgil van Dijk maakte fouten. Hij kwam twee keer goed weg. "Ze waren verre van hun best vanavond, maar ze hebben hun werk gedaan."

'Slapend' richting landstitel

Ook The Sun zag het matige spel van onder anderen Van Dijk. "De aanvoerder ziet er moe uit. Maar hij heeft alleen nog genoeg energie nodig om de Premier League-beker op te tillen over een paar weken."

"Na het laatste fluitsignaal was er opluchting bij Liverpool", zag het Britse medium. "Ze kunnen slaapwandelend naar hun eerste titel in vijf jaar."

'Benenbreker'

Liverpool werd nog even opgeschrikt door een harde tackle. Het was al vroeg in de wedstrijd dat James Tarkowski in een duel kwam met Alexis MacAllister om de bal bij Liverpool-Everton. De aanvoerder van Everton raakte eerste de bal, maar vloog vervolgens keihard met zijn noppen in, hoog op het onderbeen van MacAllister.

