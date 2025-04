Grote frustratie na gruwelijke 'benenbreker' bij Liverpool-Everton: 'Een vreselijke tackle'

Liverpool - Everton werd woensdag al vroeg opgeschrikt met een kneiterharde tackle op Alexis MacAllister. De Merseyside Derby lag minutenlang stil toen de VAR naar het moment moest kijken en kwam met een opmerkelijke reactie. Dader James Tarkowski van Everton kwam er met geel vanaf en dat kan niemand geloven in Engeland. Zelfs oud-scheids Mike Dean niet.

Het was al vroeg in de wedstrijd dat James Tarkowski in een duel kwam met Alexis MacAllister om de bal bij Liverpool-Everton. De aanvoerder van Everton raakte eerste de bal, maar vloog vervolgens keihard met zijn noppen in, hoog op het onderbeen van MacAllister.

Analist Gary Neville kon zijn ogen niet geloven toen de scheidsrechter geel gaf en de VAR dat goed vond. "Dit is een echte benenbreker", sprak hij op SkySports.

LIVE Liverpool - Everton | Diogo Jota laat Arne Slot juichen: Portugees scoort belangrijke 1-0 in vermakelijke derby Liverpool is geheel terecht op 1-0 gekomen tegen Everton. De thuisploeg kreeg kans op kans en het was wachten op een doelpunt. In de 58e minuut werd het wachten beloond. Diogo Jota kreeg de bal, speelde twee man uit en schoot de bal vervolgens langs Jordan Pickford. Arne Slot was zichtbaar opgelucht langs de kant. Behoudt Liverpool deze voorsprong?

Reactie oud-scheidsrechter

Mike Dean, oud-scheidsrechter in Engeland en nu analist, was ook stomverbaasd over dit voorval. "Het is zeker een rode kaart. De snelheid, de intensiteit en de kracht. Hij krijgt de bal, maar alles daarna... Het is een vreselijke tackle." De scheidsrechter van dienst, Barrott, krijgt er van langs. "Hij moest 100 procent naar het scherm en moest Tarkowski wegsturen."

Concurrentie zet vol druk op Liverpool in aanloop naar beladen duel, maar Arsenal zit ook met zorgen Liverpool speelt woensdag het beladen duel met stadsgenoot Everton, maar zag de concurrentie in de strijd om de landstitel in Engeland de concurrentie de druk opvoeren. Al ging het voor de nummer twee van de Premier League niet helemaal vlekkeloos.

'Typische derbytackle'

Sander Westerveld, oud-speler bij Liverpool en analist bij Viaplay, vond de actie volledig bij de wedstrijd passen. In deze derby vallen namelijk de meeste rode kaarten van alle derby's in Engeland. "Je durft bijna niet te kijken als je die beelden ziet. Echt een vreselijke benenbreker. Het is een derby, even laten zien dat je er bent. Dit is een typische derbytackle. Maar ik denk wel dat hij volledig over de schreef ging", zei de Nederlandse oud-keeper.

Dubieus record

Tarkowski kwam er dus vanaf met een gele kaart, maar heeft daar wel een dubieus record mee te pakken. Hij kreeg namelijk de meeste gele kaarten zonder ooit rood te krijgen.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.