Arne Slot krijgt bij Liverpool te maken met razendsnelle ontwikkeling na omstreden vertrek

Na het omstreden akkoord tussen Liverpool-speler Trent Alexander Arnold en Real Madrid, zijn de onderhandelingen met een andere sterkhouder in stroomversnelling geraakt. Naast het contract van de Britse verdediger lopen ook die van Mohamed Salah en Virgil van Dijk af. Dat kan voor problemen zorgen in het team van Arne Slot.

De Premier League-club doet er daarom alles aan om sterspeler Salah te behouden. De 32-jarige aanvaller lijkt steeds dichter bij een nieuw contract te komen. Volgens het Egyptische Masrawy zijn de onderhandelingen tussen club en speler de laatste dagen in een stroomversnelling geraakt. De clubleiding zou een verbeterd aanbod hebben gedaan aan de Egyptenaar.

Ook TalkSPORT meldt dat het een kwestie van tijd is tot Salah zijn handtekening onder een nieuw contract zet. Hij zou volgens het medium niet meer actief in onderhandeling zijn met clubs uit Saoedi-Arabië, hoewel er wel veel belangstelling was voor de topspeler vanuit de Saudi Pro League.

Omstreden vertrek Alexander-Arnold

Het vertrek van Alexander-Arnold zou een belangrijke rol hebben gespeeld in de nieuwe ontwikkelingen. Door zijn vertrek is er meer budget vrijgekomen, wat Liverpool in staat stelt Salah een beter contract aan te bieden. Eerder was er sprake van drie minder lucratieve contractvoorstellen, bestemd voor Alexander-Arnold, Salah en Van Dijk, wiens contracten aan het einde van het seizoen aflopen.

De overeenkomst tussen Alexander-Arnold en Real Madrid werd hem door Liverpool-fans niet in dank afgenomen. Velen reageerden woedend nadat bekend werd dat hij de club transfervrij verlaat. Op sociale media eisen boze supporters zelfs dat de rechtsback de rest van het seizoen niet meer in actie komt. "Laat hem geen minuut meer spelen. Hij mag zelfs niet op Anfield zijn als we de titel vieren", is een van de reacties. De jeugdspeler van Liverpool is momenteel geblesseerd en het is onduidelijk wanneer hij terugkeert.

Prestaties Salah

Een overeenkomst met Salah zou trainer Slot dus wat meer lucht geven richting het nieuwe seizoen. De uitstekende prestaties van de Egyptenaar dit seizoen hebben ongetwijfeld een positieve invloed gehad op de onderhandelingen. Salah's statistieken zijn indrukwekkend: 32 goals en 22 assists in 43 wedstrijden in alle competities.

