'Arne Slot krijgt concurrentie van Real Madrid in strijd om handtekening voormalig AZ-speler'

Johan Derksen heeft uitleg gegeven over zijn afwezigheid dinsdagavond bij Vandaag Inside. De 76-jarige Derksen ontbrak tot ieders verrassing vanwege 'privéomstandigheden', maar niemand wist wat er precies aan de hand was. Daar maakte hij in de uitzending van woensdag, 24 uur later, zelf een eind aan.