De commerciële waarde van succestrainer Arne Slot: 'Het afbreukrisico is gigantisch'

Succestrainer Arne Slot heeft in zijn eerste seizoen bij Liverpool meteen de titel weten te bemachtigen. Maar hoe ver reikt de commerciële impact van zo'n trainer als Slot nou binnen en buiten de club? Die vraag legden we voor aan Chris Woerts. "Dan is die samenwerking nul komma nul waard", vertelt de sportmarketeer tegen Sportnieuws.nl.

Volgens Woerts blijven trainers doorgaans op afstand van grote commerciële deals, deels vanwege interne regels binnen clubs. "Je ziet het nu ook bij Jürgen Klopp, die na zijn trainerscarrière ineens opduikt in de commercial van Expedia. Tijdens zijn loopbaan heeft hij het nooit gedaan. Trainers moeten sponsors van hun club respecteren, waardoor er geen ruimte is voor conflictsituaties of dubbele belangen", stelt de graag geziene gast van Vandaag Inside.

Het grote afbreukrisico

Daarnaast is het leven van een trainer te druk en complex om commerciële deals interessant te maken. Terwijl spelers na hun training vaak tijd hebben om te ontspannen, is een coach continu bezig met het voorbereiden van trainingen, stafoverleg en medische vergaderingen. "Arne Slot lijkt zo’n type die zegt: 'Aan mijn lijf geen polonaise.' Hij heeft het veel te druk en wordt al uitstekend betaald", aldus Woerts. "De extra werkdruk die grote deals met zich meebrengen, maakt het onaantrekkelijk."

Ook voor clubs voegen commerciële deals met trainers weinig waarde toe. Woerts legt uit: "Een trainer wordt enkel afgerekend op goed presteren. Als de resultaten uitblijven, is de trainer weg. Het afbreukrisico is gigantisch. Als een club een sponsordeal met een trainer afsluit en hij vertrekt door slechte prestaties, is die samenwerking nul komma nul waard."

Uithangbord, maar geen sponsorlocomotief

Hoewel Slot een positief uithangbord is voor Liverpool dankzij zijn reputatie en uitstraling, haalt hij volgens Woerts geen extra sponsoren binnen. "Sponsors kijken nooit naar een trainer, alleen naar het karakter en DNA van de club en hoe dat aansluit bij hun merk. Spelers of trainers maken ze helemaal niets uit", sluit de sportmarketeer af.

