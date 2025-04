Ruud Gullit onder de indruk van absolute wereldsterren: 'Nu waren ze er allemaal'

Ruud Gullit was afgelopen weekend aanwezig bij de Laureus World Sports Awards. Dat is dé plek waar de grootste topsporters ter wereld samenkomen voor de uitreiking van de eretitel voor beste sporter van het jaar. De Nederlandse voetballegende was onder de indruk van de aanwezigheid van Real Madrid.

Cafu, Luis Figo en Paulo Dybala zijn een paar van de voetbalgrootheden die met Gullit aanwezig waren bij de awards. Een paar andere grote namen in Madrid waren tennisser Novak Djokovic, turnster Simone Biles en tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Emerson Fittipaldi. Polsstokhoogspringer Armand 'Mondo' Duplantis won de prijs bij de mannen, Biles bij de vrouwen.

Gullit nodigde samen met toptennisser Rafael Nadal de prijs voor sportteam van het jaar uit aan Real Madrid. "Dat was leuk, want bij de Ballon d'Or kwam Real Madrid niet", zegt Gullit bij Renze. De oud-wereldvoetballer was terug in Nederland en schoof direct aan bij het praatprogramma op RTL 4. "Omdat Vinicius niet zou winnen. Maar nu waren ze er allemaal. Dat was ook om te laten zien hoe belangrijk ze dit dan toch wel vonden."

Nederlandse inbreng

"Het is raar dat je de Oscars hebt voor sporters, en dat niemand in Nederland dat weet. Ik ben biased. Ik ga natuurlijk alleen maar op de Nederlanders stemmen." Renze Klamer vroeg voor de zekerheid of hij dus op Max Verstappen en Sifan Hassan heeft gestemd.

"Ja, natuurlijk. Ik wil wel dat Nederlanders winnen. Twee of drie jaar heb ik hem mogen uitreiken aan Max, maar toen was het corona. Dus toen was het online." De Formule 1-coureur won de prijs in 2022 en is daarmee de enige Nederlandse man die de prijs won. Esther Vergeer (2000) en Diede de Groot (2024) wonnen de prijs voor Gehandicapte Sporter van het Jaar al eens.

Ambassadeur

Gullit zit bij de organisatie van de Laureus Awards tussen oud-topsporters als Niki Lauda (Formule 1-coureur, in 2019 overleden) en Michael Johnson (sprinter) om geld bij elkaar te zamelen, om zo kansarme kinderen aan het sporten te krijgen. Ook Gullit moest zichzelf soms in de arm knijpen toen hij tussen die grote sterren zat.