De opstelling van Liverpool voor het bekerduel tegen Crystal Palace heeft voor veel verbazing gezorgd bij fans van de club. Trainer Arne Slot koos voor een b-elftal en krijgt ervan langs op sociale media. "Hij is helemaal de weg kwijt."

Liverpool treedt tegen Crystal Palace in de EFL Cup aan met een opvallende basiself. Slot koos voor Freddie Woodman als keeper, Calvin Ramsay als rechtsback en voor de achttienjarige Kieran Morrison op het middenveld. Ook jonge talenten Rio Ngumoha (17) en Trey Nyoni (18) starten. Joe Gomez, Milos Kerkez, Andy Robertson, Kevin Mac Allister en Federico Chiesa zijn de meer ervaren namen.

Zo'n beetje alle basisspelers krijgen rust, onder wie Virgil van Dijk en Cody Gakpo. Zij zitten ook niet op de bank.

Kritiek

Fans denken met die spelers een dramatische avond tegemoet te gaan. De reacties op X zijn dan ook niet mals. "Gefeliciteerd Palace, wij gaan niet winnen", schrijft iemand. "Slot is het helemaal kwijt." "Wat is dit. Dit hebben we niet verdiend", klinkt het ook.

Het vertrouwen is dus ver te zoeken. Toch klinkt er ook nog wat voorzichtig optimisme. "Heel eerlijk, het eerste team van Liverpool heeft ook niet veel plezier beleefd tegen Crystal Palace. Eind september verloor de ploeg van Slot met 2-1 van Palace. Het zou wel grappig zijn als het dit team wel lukt om ze te verslaan."

Your starting XI for the Carabao Cup 🙌🔴 pic.twitter.com/KFAKC5TEnV — Liverpool FC USA (@LFCUSA) October 29, 2025

Liverpool zit in een moeilijke fase. De laatste vier competitieduels gingen verloren en ook in de Champions League leed het al vroeg een nederlaag (uit bij Galatasaray). Voor het eerst staat Slot serieus onder druk in Engeland, waar hij lange tijd eigenlijk alleen maar imponeerde.

In aanloop naar het bekerduel in de achtste finales had Slot ook besloten geen persconferentie te geven. Volgens de regels van het toernooi zijn clubs niet verplicht om briefings te organiseren voor wedstrijden. De manager en één speler moeten wel een interview geven aan de uitzendende televisiezender.