Het gaat niet goed met Arne Slot en Liverpool. De Nederlandse manager liep afgelopen weekend weer tegen een dreun aan, dit keer door een nederlaag bij Brentford (3-2) in de Premier League. Het is het zoveelste teleurstellende resultaat van de afgelopen weken bij de regerend landskampioen, ziet ook voormalig topvoetballer Boudewijn Zenden. In gesprek met Sportnieuws.nl trekt hij een pijnlijke conclusie over het moeizaam draaiende elftal.

Bij The Reds loopt het de laatste weken eigenlijk van geen kant. Vorig seizoen won Slot in zijn eerste jaar overtuigend de landstitel en in de eerste paar duels van het nieuwe seizoen ging het, met de nodige goals in de laatste minuten, ook voortvarend. Maar sinds een paar wedstrijden zit de klad er behoorlijk in, met een dramatische zevende plaats tot gevolg.

De laatste vier competitieduels gingen verloren en ook in de Champions League leed het al vroeg een nederlaag (uit bij Galatasaray). Voor het eerst staat Slot serieus onder druk in Engeland, waar hij lange tijd eigenlijk alleen maar imponeerde. "Op een gegeven moment houdt het stukje 'geluk' op, want geluk dwing je natuurlijk zelf af", vindt Zenden, die van 2005 tot en met 2007 op Anfield speelde.

Liverpool is niet ongenaakbaar meer

Een mindere fase in het seizoen komt bij de beste teams voor, maar Zenden ziet ook een zorgwekkende verandering ten opzichte van vorig jaar. "Liverpool is dat ongenaakbare een beetje kwijt. Dat merkt een tegenstander natuurlijk. De tegenstander denkt dat er tegen Liverpool wat te halen valt, wat in het verleden natuurlijk een stuk minder was."

Kritiek op peperdure aankopen

Bij mindere resultaten wordt er al snel gekeken naar de sterspelers van Liverpool. Mohamed Salah heeft nog niet de vorm van vorig seizoen te pakken en lang niet alle aankopen van deze zomer zijn vooralsnog en schot in de roos. Onder meer Florian Wirtz krijgt veel kritiek, terwijl ook onder meer Jeremie Frimpong zijn stempel nog niet écht heeft weten te drukken. "Dat heeft ook altijd wat tijd nodig", weet Zenden. "Dan kun je ook stellen dat de backposities ook niet zo sterk zijn als ze waren. Het lijkt er op dat Liverpool, ondanks dat ze aardig wat hebben kunnen kopen, een jasje hebben uitgedaan."

Pas in januari weten we meer

Volgens de ex-topvoetballer is het nu noodzaak om niet nog verder achterop te raken en hopen dat het weer als vanouds gaat draaien. "Ergens halverwege januari kun je concluderen waar je staat en zien welke kant het uit gaat. Maar we zijn natuurlijk niet gewend dat de resultaten de andere kant op vallen."

Maar is er ook sprake van een crisis, zoals Liverpool-legende Jamie Carragher al riep? "Ik ga het niet zo snel roepen, maar ik snap wel waar het vandaan komt. Als je een top-vier-team bent, dan is het natuurlijk alle hens aan dek als je op plek nummer zeven staat. Dat lijkt me logisch."

Eerste fans roepen om ontslag

De eerste crisis is een feit en dat doet gekke dingen met een deel van de fans. Her en der wordt er zelf al opgeroepen tot een vertrek van de ex-trainer van onder meer Feyenoord en AZ. Daar gaat Zenden zeker niet in mee. "Mensen roepen wat ze willen roepen. Natuurlijk is het nog veel te vroeg om dat te zeggen. Ik zei al: het seizoen is nog zo lang, er gaat nog zoveel gebeuren. Alleen, op zijn Engels hebben ze het over een headstart. Dat is het nu niet hè."

