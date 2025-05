Arne Slot krijgt na vertrek van Trent Alexander-Arnold ook goed nieuws: 'Ik wil hier zo lang mogelijk blijven'

Trent Alexander-Arnold liet niet lang geleden weten dat hij Liverpool aankomende zomer gaat verlaten. Een domper voor coach Arne Slot, maar dit weekend kreeg hij goed nieuws. Luis Diaz wil namelijk 'zo lang mogelijk' bij Liverpool blijven.

Liverpool-aanvaller Díaz bevestigde zelfs dat hij binnenkort met de club gaatonderhandelen over een nieuw contract. De 28-jarige Colombiaan, goed voor 17 doelpunten dit seizoen, werd eerder gelinkt aan Barcelona en Paris Saint-Germain, maar lijkt een belangrijke pion in de plannen van Slot te worden. Diaz heeft op dit moment nog een contract tot de zomer van 2027, maar Liverpool wil dus het zekere voor het onzekere nemen en zijn verbintenis openbreken en verlengen.

“Vanaf dag één ben ik hier gelukkig”, vertelt Díaz na het gelijkspel van Liverpool tegen Arsenal (2-2) aan Telemundo Deportes. “Ik geniet van het voetbal bij deze geweldige club. We gaan praten over een nieuw contract. Ik zou hier zo lang mogelijk willen blijven, maar dat hangt ook van de club af. Zulke details worden later uitgewerkt, maar ik ben gelukkig en geniet van de Premier League.”

Alexander-Arnold

Waar Díaz dus wil blijven, besluit Alexander-Arnold wel te vertrekken. De Engelse vleugelverdediger speelde sinds de jeugd voor Liverpool, maar hij besloot dit seizoen zijn contract niet te verlengen. De kans lijkt levensgroot dat hij naar Real Madrid zal vertrekken. De Spaanse club lijkt na dit seizoen de komst van de Engelsman officieel te maken. Daarmee krijgt Jude Bellingham één van zijn beste vrienden uit de Engelse nationale ploeg als teamgenoot.

Door zijn vertrek werd Alexander-Arnold uitgefloten tijdens het duel met Arsenal. Slot besloot hem na de wedstrijd te verdedigen en het uitfluiten af te keuren. "De fans hebben recht op hun eigen mening. Dat is in Liverpool niet anders. Sommige mensen waren teleurgesteld, anderen juist blij. Iedereen kijkt er anders naar. Voor mij draait het om wat spelers op het veld laten zien. En Trent gaf twee of drie fantastische passes. Dat maakt hem bijzonder."