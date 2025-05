Arne Slot neemt het op voor uitgefloten Liverpool-ster: 'Dat maakt hem bijzonder'

In de eerste thuiswedstrijd sinds het nieuws over zijn naderende vertrek naar buiten kwam, keerde Trent Alexander-Arnold terug op Anfield voor het duel met concurrent Arsenal. De wedstrijd eindigde in een spannend gelijkspel, maar het waren de gebeurtenissen naast het veld die de meeste aandacht trokken. Arne Slot moest zich na afloop uitlaten over een pijnlijk moment dat zelfs de eigen aanhang verdeelde.

De 26-jarige Alexander-Arnold werd in de 67e minuut bij een 2-1-voorsprong ingebracht, precies een week nadat hij in een emotionele video zijn vertrek bij Liverpool aankondigde. De rechtsback vertrekt transfervrij en lijkt zijn carrière te vervolgen bij Real Madrid. Een beslissing die bij een deel van de achterban hard aankwam.

Geen passend afscheid voor Trent Alexander-Arnold

In plaats van applaus kreeg hij bij zijn invalbeurt een golf van boegeroep over zich heen. The Kop zong op dat moment juist de naam van clubicoon Steven Gerrard, die in zijn glorietijd wél trouw bleef aan Liverpool ondanks verregaande interesse van Chelsea. Voor veel supporters was dat contrast pijnlijk voelbaar. Ook klonk er steun voor Conor Bradley, die volgend seizoen de schoenen moet vullen van Alexander-Arnold.

Slot reageerde na afloop kalm maar stellig. "De fans hebben recht op hun eigen mening. Dat is in Liverpool niet anders", zei hij bij Sky Sports. "Sommige mensen waren teleurgesteld, anderen juist blij. Iedereen kijkt er anders naar. Voor mij draait het om wat spelers op het veld laten zien. En Trent gaf twee of drie fantastische passes. Dat maakt hem bijzonder."

Arne Slot blijft nuchter na emotionele middag

Toch verliep de invalbeurt van Alexander-Arnold niet vlekkeloos. Kort na zijn entree zette hij Mikel Merino nét op het randje van buitenspel, waarna de middenvelder van Arsenal de 2-2 binnenkopte nadat Martin Ødegaard de paal had geraakt. De Engelse rechtsback hield zich stil en liep na het eindsignaal met gebogen hoofd langs de fans, zichtbaar aangeslagen. Het boegeroep bleef doorklinken, ondanks zijn poging tot een beleefd afscheid.

Slot hield de focus uiteindelijk bij het sportieve. "Het was een fantastische wedstrijd. Fans van over de hele wereld waren onder de indruk. We waren dichtbij de winst, maar helaas lukte het niet", zei hij doelend op het gelijkspel. Of Alexander-Arnold de resterende wedstrijden nog minuten maakt, is nog onzeker. Maar dat zijn afscheid de gemoederen bezighoudt in Liverpool, staat inmiddels buiten kijf.

'Niet prettig om te zien'

De kritiek hield daar niet op. United-legende Gary Neville noemde het live op televisie 'niet prettig om te zien', terwijl ploeggenoot Andy Robertson zijn steun uitsprak: "Hij is een geweldige speler. Hij heeft mij beter gemaakt. Het is niet leuk om te zien dat je vriend wordt uitgejouwd, maar we kunnen mensen niet vertellen hoe ze zich moeten gedragen."

Voor Alexander-Arnold resteren er nog twee wedstrijden in het shirt van Liverpool. Volgende week maandag reist de ploeg van Slot af naar Brighton. Op zondag 25 mei sluit Liverpool het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Wolverhampton.

