Arne Slot krijgt na wegvallen Ryan Gravenberch ook slecht nieuws uit Brazilië na 'horror' hoofdbotsing

De interlandperiode kan een vervelende tijd zijn voor clubtrainers. Dat zal Arne Slot op dit moment ook voelen: de coach van Liverpool zag eerst Ryan Gravenberch al wegvallen bij Oranje en kreeg donderdagavond nog een figuurlijke klap te verwerken uit Brazilië.

Als Slot naar de wedstrijd tussen Brazilië en Colombia heeft gekeken, zal hij geschrokken zijn van de hoofdbotsing tussen keeper Alisson Becker en Colombia-verdediger Davinson Sanchez. De Liverpool-goalie werd direct gewisseld na de 'horrorbotsing', zoals The Daily Mail het omschrijft.

Een wissel na een hoofdblessure is natuurlijk gebruikelijk. De 32-jarige Alisson gaf na afloop van het duel aan dat hij er niet veel aan de hand was met hem: hij was niet buitenwesten geraakt en had ook geen last van geheugenverlies. De Braziliaanse bond geeft aan nog testen met Alisson te doen om alle eventuele kwaaltjes uit te sluiten.

Dit is de schoonzoon (18) van Arne Slot: buitenspeler zorgde voor Gelderse opschudding met pikante overstap Arne Slot is een voetbaldier pur sang. De trainer van Liverpool praat het liefst de hele dag over het spelletje. Dan komt het dus goed uit dat hij een schoonzoon heeft die schuurt tegen het profvoetbal.

Brazilië won het WK-kwalificatieduel van Colombia met 2-1, door doelpunten van Raphinha (penalty) en Vinicius Junior. Luis Diaz - ook een speler van Liverpool - maakte de Colombiaanse treffer.

Nederlands dorp met nauwelijks 5000 inwoners wereldberoemd door succes Arne Slot bij Liverpool Liverpool is voor het eerst in vijf jaar de grote favoriet voor de Premier League-titel. Dankzij de indrukwekkende prestaties van de Engelse topclub is trainer Arne Slot niet alleen een publiekslieveling, maar ook een bekende naam in de buitenlandse media. Journalisten reizen massaal af naar zijn bescheiden geboortedorp.

Ryan Gravenberch

Eén dag voor de wedstrijd tussen Nederland en Spanje (2-2), bracht de KNVB de boodschap naar buiten dat Gravenberch moest afhaken. 'De middenvelder van Liverpool heeft nog te veel last van een in het weekend opgelopen blessure die hem belet uit te komen in de interlands van het Nederlands elftal tegen Spanje.' De return tussen Spanje en Nederland staat komende zondag op het programma.

Het seizoen van Liverpool gaat verder op 2 april. Dan wacht de Merseyside Derby, de kraker tussen de koploper en stadgenoot Everton. Liverpool staat in de Premier League liefst twaalf punten voor op nummer twee Arsenal.

Alles over de Nations League

Check hier het laatste nieuws over de Nations League, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.