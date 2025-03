Nederlands dorp met nauwelijks 5000 inwoners wereldberoemd door succes Arne Slot bij Liverpool

Liverpool is voor het eerst in vijf jaar de grote favoriet voor de Premier League-titel. Dankzij de indrukwekkende prestaties van de Engelse topclub is trainer Arne Slot niet alleen een publiekslieveling, maar ook een bekende naam in de buitenlandse media. Journalisten reizen massaal af naar zijn bescheiden geboortedorp.

Het kleine Nederlandse dorp Bergentheim is inmiddels bijna wereldberoemd. Zelfs een verslaggever van The New York Times, volgens velen de beste krant ter wereld, heeft het dorp bezocht. Lezers van The New York Times krijgen tussen allerlei prijswinnende reportages over allerlei beroemde Amerikanen door een verhaal voorgeschoteld over een Nederlandse dorpje dat één supermarkt, drie kerken, een loempiakraam en een eetcafé telt in de gemeente Hardenberg.

Normaal over straat

De belangstelling voor het dorp heeft alles te maken met de roots van één van de meest succesvolle voetbaltrainers van dit moment. Arne Slot groeide op in een rijtjeshuis in het dorp, dat nog geen 5000 inwoners telt. In het dorp wordt de nuchtere Nederlander niet op een voetstuk geplaatst.

Nergens zie je beelden of portretten hangen van de succesvolle Liverpool-trainer, die opgroeide in een doodnormaal rijtjeshuis en zijn vrouw leerde kennen in een trein richting Zwolle.

Slot als voetballer

Voordat de succesvolle Liverpool-trainer zijn carrière als coach begon, was hij zelf actief als voetballer. Hoewel hij als trainer veel succesvoller is geworden, was zijn voetballoopbaan zeker niet onverdienstelijk. Hij begon zijn carrière bij de lokale amateurclub VV Bergentheim, waar zijn vader ook als trainer werkte.

Jan Ophof, zijn voormalige jeugdtrainer, vertelt aan het AD dat papa Slot een belangrijke rol heeft gespeeld in zijn ontwikkeling als coach. Als klein jongetje zat Slot vaak naast zijn vader in de dugout, waar hij het trainerschap met de paplepel ingegoten kreeg. Slot junior begon zijn professionele carrière bij PEC Zwolle, waar hij later ook ging wonen.

Als middenvelder stond hij bekend om zijn inzicht en technische vaardigheden. Na vier seizoenen bij PEC Zwolle maakte hij de overstap naar NAC Breda, waar hij een sleutelrol in het middenveld vervulde. Na drie jaar bij NAC Breda sloot hij zijn carrière af bij Sparta Rotterdam.

Toeristische trekpleister

Door het internationale succes van de trainer, ontpopt hij zich steeds meer tot een ware held onder fans die alles van hem willen weten. De verslaggever van The New York Times zal dan ook waarschijnlijk niet de laatste persoon zijn geweest die het Nederlandse geboortedorp opzoekt. Wellicht ontpopt het bescheiden Bergentheim zich wel tot een toeristische trekpleister. Zeker als Slot met Liverpool dit seizoen de Premier League wint.