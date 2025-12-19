Arne Slot heeft zich op zijn meest recente persconferentie nog één keer uitgelaten over de situatie met Mohamed Salah. De Egyptenaar is op dit moment naar de Afrika Cup, maar in Liverpool was hij nog altijd een belangrijk onderwerp van gesprek.

Het verhaal rond Slot en Salah is inmiddels bekend. De trainer zette de Egyptenaar na een reeds dramatische resultaten van de ploeg op de bank bij Liverpool en daar was de vedette niet van gediend. Salah haalde in een interview uit naar Slot en daardoor zette de trainer hem uit de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale. Een week later keerde Salah terug in de selectie en viel hij al in, terwijl ook Liverpool zelf weer een stuk beter aan het draaien is.

'We zijn verder gegaan'

Slot vertelde op zijn persconferentie voor het duel met Tottenham Hotspur dat hij de situatie in ieder geval achter zich heeft gelaten. "Vorige week heb ik ook gezegd dat daden meer zeggen dan woorden. We zijn verder gegaan. Hij zat in de selectie en was de eerste speler die ik het veld in bracht. Hij is nu ook naar de Afrika Cup, grote wedstrijden voor hem en voor zijn land." Salah speelt met zijn thuisland Egypte op de Afrika Cup en zit daar in een poule met Angola, Zuid-Afrika en Zimbabwe.

Voor Slot is het dan ook belangrijk dat Salah zich kan focussen op het presteren met Egypte. "Het is goed voor hem dat hij zich vol kan richten op die Afrika Cup en ik ga dan ook geen dingen over zijn situatie hier zeggen. Die kunnen hem alleen maar afleiden. Hij zit daar, dus het is eerlijk voor hem en zijn land om alleen maar over Tottenham Hotspur te praten." Liverpool gaat zaterdag op bezoek bij Tottenham Hotspur, om 18:30 uur wordt er afgetrapt.

