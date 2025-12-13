Liverpool boekte zaterdag een welkome zege op Brighton & Hove Albion in de Premier League: 2-0. Mohamed Salah keerde terug in de selectie en speelde een cruciale rol met zijn invalbeurt. Trainer Arne Slot spreekt zich na alle ophef nog eens uit over de Egyptenaar.

Liverpool heeft zaterdag op Anfield met 2-0 gewonnen van Brighton, dankzij twee goals van Ekitiké. Maar de wedstrijd werd vooral gekenmerkt door de terugkeer van Salah, na een veelbesproken rel met trainer Slot.

De Egyptenaar, die weer bij de selectie zat, kwam na 26 minuten in het veld als vervanger van de geblesseerde Gomez. Hij gaf vanuit een corner de assist voor de tweede goal van de Fransman.

Die assist zorgde er ook nog eens voor dat de 33-jarige aanvaller een Premier League-record verbrak: Salah heeft nu de meeste directe doelbijdragen voor één club in de Engelse competitie, waarmee hij Wayne Rooney bij Manchester United (277 tegen 276) voorbijstreeft.

'Geweldige professional'

Ekitiké bedankte Salah voor de assist was na afloop vol lof over zijn teamgenoot. “Mohamed is een geweldige professional. Ik zie hem als een voorbeeld. Je ziet hoeveel hij betrokken is bij goals en assists. Hij is hier een legende", zei de doelpuntenmaker. "Het veld met hem delen is een zegen. Dit is zo’n speler waarvoor je graag voetbal kijkt.”

Ook trainer Slot was positief over Salah na alle commotie. “Hij was een constante dreiging. Bij zijn eerste balcontact gaf hij bijna een assist op Mac Allister. Hij was constant betrokken, dat is wat we van Mo verwachten."

'We hadden hem nodig'

"Het is fijn om te zien, maar geen verrassing. Het was een makkelijke beslissing om hem in de ploeg te zetten. Ik heb al vaak gezegd dat wat tussen ons is besproken, tussen ons blijft", vervolgt de Nederlander. "We hadden hem nodig en hij gaf de assist voor de 2-0, wat geweldig is voor ons."

De coach baalt dan ook dat hij Salah de komende periode moet missen. "Hij gaat naar de Afrika Cup en dat betekent weer een speler minder voor ons. Dat wisten we al voor het seizoen begon. We hopen dat één of twee spelers terug kunnen komen van een blessure”, aldus Slot.

Salah leverde afgelopen zaterdag na een gelijkspel tegen Leeds United (3-3) kritiek op zijn club en coach uit Nederland omdat hij voor het derde duel op rij geen basisspeler was. Hij zei dat zijn relatie met Slot 'kapot' was en dreigde bij de club te vertrekken. Vervolgens werd hij buiten de selectie gehouden voor het Champions League-duel met Inter.

